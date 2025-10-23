Alfa Romeo schrapt concurrent BMW X5: 'Niet ons territorium'

Alfa Romeo zou met een SUV komen die nog boven de Stelvio komt te staan. Zou, inderdaad. Die grote Alfa Romeo lijkt namelijk helemaal niet meer te komen.

Medio 2022 liet toenmalig Alfa Romeo-CEO Jean-Philippe Imparato in een interview met AutoWeek weten dat Alfa Romeo zijn tanden zou gaan zetten in wat de topman 'de meest winstgevende segmenten' noemde. Daarmee doelde Imparato op het segment van flinke SUV's zoals de BMW X5 en op de klasse van topsedans als de BMW 7-serie. Sinds oktober 2024 zit Santo Ficili op de Alfa-troon en hij denkt toch echt anders over de toekomst van Alfa Romeo.

In gesprek met Automotive News laat Santo Ficili weten dat 'grote modellen niet het territorium van Alfa Romeo zijn'. Daarmee lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat het Italiaanse merk met iets groters dan de volgende generatie Giulia en Stelvio komt, modellen die bij een aanstaande generatiewissel ongetwijfeld nog een slag zullen groeien.

Afgebeeld: illustraties van de volgende generatie Alfa Romeo Stelvio.