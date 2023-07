Alfa Romeo overweegt op SZ geïnspireerde elektrische coupé

Alfa Romeo komt mogelijk over een jaar of drie met een elektrisch aangedreven coupé. Voor het ontwerp daarvan kijkt het naar een model dat in zijn tijd aardig wat stof op deed waaien: de SZ.

Het leek er even op dat Alfa Romeo dit jaar al met een bijzondere coupé op de proppen zou komen, maar uiteindelijk bleek het te gaan om een gelimiteerd eerbetoon van Zagato. Die Giulia SWB Zagato gedoopte coupé was niet alleen een eerbetoon aan Zagato's honderd jaar durende relatie met Alfa Romeo, maar ook aan de SZ. Zagato blies op geheel eigen wijze elementen van de SZ nieuw leven in op de ingekorte Giulia-basis, maar (gelukkig voor wie de SZ helemaal niets vindt) echt heel sterk leek die creatie er nou ook weer niet op.

Wat blijkt nu: Alfa Romeo gaat zelf mogelijk ook aan de slag met een coupé met SZ-invloeden. Over een jaar of drie zou die mogelijk al kunnen verschijnen. Dat vertelt Alfa Romeo-ontwerper Alejandro Mesonero-Romanos aan Autocar. "Het is een brutaal ontwerp, maar zo'n speciaal impactvol ontwerp dat we het moeten het nabootsen als we kunnen", aldus de 55-jarige Spanjaard over de SZ. Daarbij geeft hij toe dat het niet per se Alfa Romeo's sierlijkste ontwerp was: "Het was geen mooie auto, dat weten we allemaal, maar we kunnen veel halen uit zijn onderscheidend vermogen bij het ontwerpen van een coupé voor het elektrische tijdperk."

De komst staat zeker nog niet vast, maar er borrelt wel wat in Italië. Zie jij graag een elektrische coupé met SZ-invloeden verschijnen, of kan Alfa Romeo beter naar een ander historisch model kijken voor inspiratie? Laat het weten in de reacties.