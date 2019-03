Alfa Romeo onthult Tonale Concept

Alfa Romeo komt in Genève verrassend uit de hoek. De Italianen brengen namelijk deze Tonale mee naar de Zwitserse beurs, een studiemodel in de vorm van een cross-over in het C-segment. Mét een plug-in hybride aandrijflijn!

Vraag je je ook af wat Alfa Romeo precies van plan is met de op leeftijd geraakte Giulietta? Grote kans dat deze Tonale Concept een tipje van de sluier licht van wat we van een Giulietta-opvolger kunnen verwachten. De naar de Tonale-pas vernoemde Alfa is namelijk een voorbode op een middelgrote cross-over en het is zeer goed mogelijk dat Alfa Romeo in zo'n model de perfecte vervanger van de in 2010 gepresenteerde hatchback ziet.

De Tonale is niet alleen een vooruitblik op een nieuwe middelgrote SUV van Alfa Romeo, het is ook nog eens de eerste auto die het merk voorziet van een plug-in hybride aandrijflijn. Over de aandrijflijn laat Alfa Romeo nog weinig los. Wel meldt Alfa Romeo dat de elektromotor 'achterin' is geplaatst en dat doet vermoeden dat de nieuwkomer tot op zekere hoogte een achterwielaandrijver is. Mogelijk maakt de Tonale dus gebruik van een variant van het in de basis achterwielaangedreven Giorgio-platform. Het DNA-systeem, geïntroduceerd op de Giulietta, Mito en 4C, moet het zonder Dynamic-stand doen, maar krijgt er een Dual Power-modus voor terug. In dat geval wordt het uiterste van zowel de verbrandingsmotor als van de elektromotor gevraagd.

Volgens Alfa Romeo zijn in het ontwerp diverse verwijzingen aangebracht naar andere modellen. Zaken als de Scudetto op de neus en de 'telefoonschijfwielen', waar in dit geval banden van Pirelli omheen zitten, zijn natuurlijk typische Alfa-kenmerken. Alfa Romeo noemt de vormen in de flanken een verwijzing naar de Duetto en Disco Volante Spider, terwijl de lijn van de Tonale zelf geïnspireerd is op die van de GT Junior. De koplampunits zijn een knipoog naar de exemplaren van de SZ en de Brera. De achterruit lijkt overigens opvallend bol te lopen. Het wulps gevormde interieur is afgeladen met zaken als leer en alcantara, maar ook met aluminium. Achter het stuurwiel vinden we een 12,3-inch digitaal instrumentarium en op de middenconsole is een 10,25 inch groot multimediascherm gemonteerd. Let wel: Alfa Romeo spreekt over een 'uiting van een verre blik in de toekomst'. Verwacht dus niet alle lijnen exact zo terug te zien op een productiemodel.