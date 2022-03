Alfa Romeo komt met grote SUV boven Tonale

Eerder vandaag spraken we met Jean-Philippe Imparato, de CEO van Alfa Romeo die ter ere van de komst van de Tonale ons land aandoet. Tijdens dat openhartige gesprek, waarin Imparato de toekomstplannen van Alfa Romeo onder de vleugels van Stellantis nader toelichtte, liet de CEO zich ontvallen dat hij concrete plannen heeft om het hogere segment weer aan te snijden. "Ik heb dat nog niet eerder aan iemand verteld, maar aangezien ik het wereldwijde premiummerk van Stellantis wil zijn, en omdat iedereen ter wereld ons merk kent, wil ik een SUV in het hoge segment op de markt zetten. Hoe we dat precies vorm gaan geven is nog even een vraag, maar er komt boven een D-segment model (de Giulia-opvolger, red.) ook een E-segment auto met zeer hoge prestaties. De vraag die ik me stelde: willen we een Europees merk blijven of gaan we voor het meest winstgevende segment ter wereld? Het antwoord was: we gaan voor het meest winstgevende segment. Daarmee mikken we op modellen als BMW's X5, X6 en de 7-serie. Dat besluit is onlangs genomen en daarmee kunnen we ook naar groeimarkten als China." Op de vraag wanneer we die grote Alfa Romeo kunnen verwachten is Imparato's antwoord kort en stellig: "2027."

Naast deze onthulling trakteerde Imparato ons ook nog op een blik op tekeningen van de B-segment auto die voor de zomer van 2024 op de planning staan. Dat was onder voorwaarde dat we er nog niets over zeggen, dus kunnen we niet meer kwijt dat die er veelbelovend uitziet.

Het hele interview met Alfa Romeo's CEO Jean-Philippe Imparato verschijnt binnenkort in AutoWeek.