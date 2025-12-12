Alfa Romeo Junior Sport Speciale is de opstap naar de Veloce

De Alfa Romeo Junior is er nog niet zo lang, maar heeft in zijn korte leventje al best wat prijslijstwijzigingen gehad. Zo werd de Speciale al eens omgedoopt tot ‘Ti’, maar nu is er toch weer een ‘speciale Junior’. De Junior Sport Speciale is los van de snelle Veloce het nieuwe topmodel. Je herkent hem onder meer aan in hoogglans zwart uitgevoerde accenten rond bumpers en wielkasten, ware het niet dat de Ti dat ook al heeft. Dat geldt ook voor de 18-inch Fori-wielen. Het ‘Sport Speciale’-embleem is uiteraard wel uniek voor deze versie, net als de uitrusting. Zo heeft de Sport Speciale elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen met geperforeerd Alcantara.

De Sport Speciale kost €40.450 en voor dat bedrag mag je kiezen tussen een 145 pk sterke hybride of een 156 pk sterke EV. Denk overigens niet dat je er dan bent, want ‘topversie’ betekent hier niet dat alles standaard is. Zo moet je voor adaptieve cruise control en matrix-ledkoplampen een pakket aanvinken van € 1.995 en ben je voor een warmtepomp op de EV nog €795 kwijt. Een panoramadak kost €1.295 en als je je Sport Speciale dan ook nog in het afgebeelde rood met een zwart dak bestelt, ben je zomaar even €46.180 kwijt voor je B-segment cross-over. En daar koop je dan toch weer een Veloce voor.