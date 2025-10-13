De Alfa Romeo Junior is er al ongeveer een jaar. Voor een Alfa is dit model behoorlijk succesvol, dus houdt het z’n kleintje goed in de gaten. Dat resulteert voor modeljaar 2026 in nieuwe uitvoeringen, opties en prijzen.

De Alfa Romeo Junior zorgt absoluut voor de verkoopaantallen momenteel, dus moet Alfa ‘m competitief houden. Dat gebeurt nu met nieuwe uitvoeringen en prijzen, al moet gezegd dat er ook een uitvoering sneuvelt. De nieuwe Ti-versies komen in plaats van de Speciale-varianten.

Puur op uitrustingsniveau bekeken fungeren ze als duurste en dikste van de twee leverbare opties, al zijn er zowel bij de hybride Ibrida (Q4) als de elektrische Elettrica (Veloce) nog duurdere en snellere opties. De Ti heeft onder meer verwarmbare en elektrisch verstelbare voorstoelen en een ‘Cargo Flex Kit’ voor de bagageruimte.

De uitrusting van de Ti lijkt daarmee grotendeels tot helemaal overeen te komen met die van de ‘oude’ Speciale, de prijs doet dat in de meeste gevallen niet. In de meeste gevallen gaat de prijs iets omhoog, in het geval van de Q4 is de nieuwe Ti-versie juist goedkoper. Let trouwens niet te veel op het vermogen: de 1.2 Turbo heeft nu net als bij andere Stellantis-merken 145 pk op papier, maar technisch is er niets veranderd aan de aandrijfcombinatie die eerst als 136 pk sterk te boek stond.

Aandrijving Vermogen Versie MY25 Prijs MY25 Versie MY26 Prijs MY26 Verschil 1.2 Turbo 136/145 Ibrida € 35.350 Ibrida €35.950 1,7% 1.2 Turbo 136/145 Ibrida Speciale € 37.350 Ibrida Ti €38.950 4,3% 1.2 Turbo 145 Q4 € 43.100 Ibrida Q4 Ti €42.200 -2,1% EV 156 Elettrica € 35.950 Elettrica €35.950 0,0% EV 156 Elettrica Speciale € 37.950 Elettrica Ti €38.950 2,6% EV 280 Elettrica Veloce € 45.950 Elettrica Veloce €45.950 0,0%

Wie de Ti standaard niet mooi of luxueus genoeg vindt, kan net als voorheen bij de Speciale kiezen voor het Techno Pack of het Sport Pack. Zo kun je je Alfa Romeo aankleden met onder meer matrix-ledverlichting, Sabelt-sportstoelen, een handsfree achterklep en keyless entry. Wel nieuw zijn de 18-inch Aero-wielen. Althans nieuw: in de ‘oude’ prijslijst staan ze ook, maar dan wel naast de opmerking ‘tijdelijk niet verkrijgbaar’.