Alfa Romeo GTV (1996) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Velen kopen een Alfa Romeo niet zomaar omdat ze een auto nodig hebben, maar omdat ze bijvoorbeeld een zwak hebben voor Italiaans design, de geschiedenis van het merk, de soms net even wat eigenwijze technische keuzes die gemaakt zijn, de extravagantie, de stijl. De ene Alfa is echter de andere niet, zo zijn er in de loop der jaren modellen verschenen die een breed publiek aanspraken en modellen die altijd voor de fijnproever gebleven zijn. De Alfa Romeo GTV valt in die tweede categorie. Een daverend succes werd het nooit en toch is het nog altijd een aansprekend stukje van de geschiedenis van het merk.

De Alfa Romeo GTV (en diens open broertje Spider) was namelijk een Alfa Romeo pur sang, in die zin dat het een extravagant gelijnde auto was met een gezonde dosis sportiviteit. Zeker als je de 3.0 V6 (vanaf 1997 als 24-klepper) of later de 3.2 V6 had, had je er een zeer rappe auto aan. Dit exemplaar uit 1996 heeft de toentertijd middelste optie aan boord; een geblazen 2,0-liter versie van diezelfde V6. Daar was je ook al behoorlijk het mannetje mee. Met 200 pk, een 0-100-tijd van 7,4 seconden en een topsnelheid van 235 km/h kwam je 27 jaar geleden heel behoorlijk voor de dag.

Of alle 200 paardjes er nog zijn, is na zo'n tijd en bijna 190.000 km altijd maar de vraag. In elk geval staat de auto er zo op basis van de foto's nog heel behoorlijk bij. Vanbinnen ziet het er ook nog netjes uit en zelfs het leer op de bestuurdersstoel lijkt de tand des tijds heel behoorlijk doorstaan te hebben. Volgens de aanbieder is er slechts 5.000 km geleden groot onderhoud uitgevoerd en is toen ook de distributieriem vervangen, dat is natuurlijk mooi. Bovendien zou het gaan om een GTV met het 'Modena-pakket', dat volgens de aanbieder onder meer een chiptuning tot 240 pk, een aangepast onderstel en deze lichtmetalen wielen behelst. Wij kunnen daar zo even niets meer over terugvinden, maar horen het graag in de reacties als iemand zich een dergelijk pakket kan herinneren. Het prijskaartje voor deze leuke Alfa: €7.499.