Alfa Romeo Giulia Spider (1962) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De zomer heeft veel mooie kanten, maar wat ons betreft is het brede aanbod aan klassieke auto's op de weg één van de grootste pluspunten. Zo durft ook deze prachtige 61 jaar oude Alfa Romeo Giulia Spider zich tot onze grote vreugd in de open lucht te laten zien.

Alfa Romeo heeft in zijn 113-jarig bestaan heel wat sierlijke auto's op de markt gebracht en niet zelden waren het open Alfa's die de handen behoorlijk op elkaar kregen. De Italianen hebben een rijke historie met Spiders en deze Giulia Spider bewijst dat ze ook ruim zestig jaar geleden al heel goed wisten waar ze mee bezig waren.

Dit door AutoWeek-forumlid Klassiekerrijder gespotte exemplaar is echt een Giulia Spider zoals je 'm verwacht, met zijn rode lakje en zwarte kap. Bovendien verkeert hij ogenschijnlijk in een puntgave staat. Niet verwonderlijk, want dergelijke Spiders vind je eigenlijk alleen maar bij liefhebbers die ze tot in de puntjes verzorgen. En vertroetelen kun je aan doorgewinterde Alfisti doorgaans wel overlaten; de liefde voor de auto's gaat heel diep.

Zeker in het geval van deze Giulia Spider is niet moeilijk te begrijpen waarom iemand die zou koesteren. Met zijn klassieke en tegelijk ook haast tijdloze ontwerp is het echt een verschijning die je moeilijk niet kunt waarderen. Alfa Romeo vond het ontwerp zelf kennelijk ook vrij tijdloos; de Giulia Spider was namelijk geen open versie van de toenmalige Giulia, maar de roadsterversie van de veel oudere Giulietta. De Giulia nam met zijn hoekige koetsje duidelijk afstand van de uit de jaren 50 stammende Giulietta, alleen vond Alfa Romeo dat de Giulietta Spider met minimale uiterlijke aanpassingen prima verder kon als Giulia Spider. Zo geschiedde.

De makkelijkste manier om de Giulia Spider van zijn voorganger te onderscheiden, is door naar de motorkap te kijken. De Giulia Spider heeft een iets verhoogde motorkap. Dat verklapt ook meteen het grootste technische verschil: in de Giulia ligt een grotere motor, een 1.6 in plaats van een 1.3. De 1600-aanduiding achterop verklapt het dus ook. De grotere achterlichten zijn tenslotte ook een hint, al had de Giulietta Spider die ook nog in het laatste jaar voordat het de Giulia Spider werd. Qua prestaties mochten de verschillen er ook zijn; waar de Giulietta Spider het met 80 pk moest doen kon de Giulia Spider aan de slag met ruim 92 pk vermogen. Het lijkt erop dat dit exemplaar een keer een motorwissel heeft gehad en daardoor nog wat sterker is. Volgens de kentekengegevens ligt er een 102 pk sterke versie van de 1.6 in de neus, vermoedelijk de motor van de Giulia Super die op de drempel van de jaren 70 op de markt kwam.

Een lekker vlotte én smaakvolle klassieker dus, deze Giulia Spider. De huidige eigenaar geniet er alweer zeven jaar van en reken maar dat de laatste zomerse kilometers van dit jaar nog moeten komen.