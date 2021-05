Alfa Romeo Giulia GTA en GTAm hebben Nederlandse prijs

De Alfa Romeo Giulia werd vorig jaar onthuld als extreme GTA en nóg extremere GTAm. Inmiddels weet Alfa Romeo precies wat ze moeten gaan kosten in Nederland. Ga er even goed voor zitten.

Pakweg een jaar geleden konden we al melden wat de verwachte prijzen voor de extreemste versies van de Giulia waren. De Giulia GTA (de groene op de foto's) zou volgens Alfa Romeo pakweg €230.000 kosten, de GTAm (de rode) ging daar nog een klap overheen met een geschatte Nederlandse prijs van €236.000. Alfa Romeo benadrukte ons toen dat het nog ging om een richtprijs en dat op een later moment een definitieve prijs zou volgen. Het was even wachten, maar nu is het zover. De Giulia GTA kost minstens €222.112, de Giulia GTAm €226.888. Aardig wat minder dan aanvankelijk verwacht dus, maar het blijft een hoop geld. Een grote boosdoener is natuurlijk de bpm, die in beide gevallen maar liefst €42.542 bedraagt.

Je krijgt er wel een hoop rijplezier voor terug. De GTA en GTAm hebben de al tamelijk heftige Giulia Q als basis, maar de 2.9 biturbo V6 is nu goed voor 540 pk (+30 pk). Ook zijn ze lichter. De GTA is al 100 kilo lichter dan de Q dankzij onder meer een uit koolstofvezel opgetrokken motorkap, dak, voorbumper, voor- en achterschermen. In de GTAm ontbreekt daarbij ook nog eens de achterbank, maar zit er wel een dikke koolstofvezel achterspoiler op. Een sprint naar 100 km/h is door alle aanpassingen in nog maar 3,6 seconden gepiept. Een uitlaatsysteem van Akrapovič laat de V6 ook nog rauwer van zich afschreeuwen.

Aerodynamische slimmigheden van Sauber en flinke aanpassingen aan het onderstel zorgen ervoor dat de boel ook nog eens een stuk beter door de bocht moet gaan dan bij de Q het geval is. Daarbij hebben ook Alfa Romeo F1-coureurs Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi geholpen door hun feedback te geven aan de ingenieurs die aan de speciale Giulia's werkten. In het interieur wordt je tenslotte sportief verwelkomd door een overdaad aan Alcantara-bekleding, sportstoelen en GTA- of GTAm-logo's. Al met al dus een hoop om van te gaan watertanden, nu alleen nog even dik 2 ton bij elkaar rapen.