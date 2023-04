Alfa Romeo Giulia en Stelvio Quadrifoglio extra potent

Wie had gehoopt op een Giulia die nog intenser is dan de inmiddels uitverkochte 540 pk krachtige Alfa Romeo Giulia GTA en GTAm, die moeten we teleurstellen. Wél is de Giulia Quadrifoglio 100th Anniversario net als de gelijknamige variant van de Stelvio krachtiger dan de reguliere Quadrifoglio's. De 2.9 biturbo V6 stampt er in de bestaande Q's namelijk 510 pk en 600 Nm uit, maar is in de speciale jubileumeditie goed voor 520 pk. Tien pk extra dus.

Wat hebben de speciale edities,behalve 10 pk extra, te bieden? Het tweetal krijgt standaard een mechanisch sperdifferentieel met nagenoeg dezelfde afstelling als die van de Giulia GTA's. Alfa Romeo geeft de twee gespierde nieuwkomers een speciaal Akrapovich-uitlaatsysteem en zet de Giulia op 19-inch en de Stelvio op 21-inch lichtmetaal waar achter zich gouden remklauwen schuilhouden. Natuurlijk kan een stel speciale badges niet ontbreken. De grille en zijspiegelkappen zijn van koolstofvezel vervaardigd en Alfa Romeo levert het drietal in de kleuren Rossa Etna, Verde Montreal en Nero Vulcano. In het interieur zien we meubilair dat met zwart leer en zwart alcantara én goudkleurige stiksels is afgewerkt. Hier kom je eveneens extra koolstofvezel en een reeks verwijzingen naar de naam van de speciale edities tegen.

Met de speciale Quadrifoglio 100th Anniversario-uitvoeringen viert Alfa Romeo dat het op 15 april 100 jaar geleden is dat Alfa Romeo het Quadrifoglio-avontuur startte. Op 15 april 1923 stuurde Alfa Romeo een raceversie van de RL met het bekende groene klavertje vier het circuit op. De Giulia Sprint GT Veloce was de eerste straatauto van Alfa Romeo waar de Quadrifoglio op werd toegepast.

In grote aantallen komt het speciale tweetal overigens niet in de showrooms te staan. Van elk fabriceren de Italianen 100 exemplaren. Informatie met betrekking tot de Nederlandse markt is er vooralsnog niet.