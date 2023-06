Alfa Romeo-baas haalt uit naar Europese politiek: 'Euro 7 is bullshit'

De auto-industrie worstelt met de strenge eisen die in het verschiet liggen gezien de huidige plannen voor de Euro 7-normen, terwijl ze ook veel in elektrificatie moet investeren. De CEO van Alfa Romeo heeft geen goed woord over voor het (gebrek aan) beleid en waarschuwt voor het 'veel te duur' worden van auto's.

Le Mans Classic - dat dit weekend plaatsvindt - is een prachtig huis ver van huis voor Alfa Romeo. Het merk won de 24-uurs race in het verleden meerdere keren en tijdens het evenement vinden zowel de fabriek als veel Alfa-clubs hun weg naar de beroemde Franse autobedevaartplek. CEO van Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato is er op zijn gemak, loopt rond in een polo in plaats van een pak, en is zeer bereid met ons te praten over de toekomst van zijn merk. Er staan behoorlijk wat modellen in de planning de komende jaren, waarin Alfa snel naar zero emission belooft te gaan. Maar er zijn ook nog andere eisen vanuit Europa en daar is de Fransman niet bepaald over te spreken. Dat blijkt als we hem vragen naar Euro 7 en de problemen die daarbij spelen. Hoe langer hij praat, hoe bozer hij wordt.

“Ze zijn legitiem verkozen”, zegt hij over de Europese politici. “Maar stemmen op zondag is maandag de rekening betalen. Er is nu een beweging in het Europese bestuur, die is bureaucratisch, excessief en niet in het belang van de bevolking. Dat is mijn persoonlijke mening. Want anders liet je niet toe dat een auto twee keer zo duur wordt. En geloof me, dat gaat gebeuren. Daarmee gooi je de deur wijd open voor concurrentie uit andere delen van de wereld die het 25 procent goedkoper kunnen maken. Het wordt een drama. En niemand lijkt zich daarvan bewust. Wie er ook spreken, ze staan niet met hun voeten in de modder zoals wij in de fabrieken. Ze zien niet dat we die 25 procent moeten goedmaken, anders zijn we dood.”

Onzekerheid

Vooral de onzekerheid is frustrerend, vindt hij. "Let wel: zodra de regels voor Euro 7 er eindelijk zijn, gaan we aan het werk, en ik garandeer je dat we alle normen zullen halen die ze ons voorschotelen. We houden ons aan de regels. Ongeacht de consequenties. Maar die zullen er zijn. We investeren miljarden in elektrificatie, want we implementeren met een snelheid die ongekend is voor deze sector. Terwijl er oneerlijke concurrentie aankomt. En mensen zeggen dan: de klant zal altijd kiezen. Maar dat klopt niet, want iedereen moet aan Euro 7 voldoen."

"En Euro 7 is complete bullshit", vervolgt de CEO. "Twee jaar voor het wordt ingevoerd en we hebben nog steeds geen informatie. En in de wandelgangen hoor je dan dingen of dat het misschien wordt uitgesteld. Het wordt nog geanalyseerd door mensen die nog nooit in een fucking fabriek zijn geweest om te zien hoe auto’s eigenlijk worden gebouwd. Ze hebben geen idee. En wij moeten 85 auto’s homologeren in 2027… Eitje… En ondertussen nemen de eisen toe. Ook voor de veiligheid. Hoe veilig wil je een auto hebben, als overheid? Zeg het maar. Maar houd rekening met wat het doet voor de prijzen."

"Neem een B-segment hothatch. Eentje die 15.000 euro kostte in 2018, moet worden geëlektrificeerd: 8k tot 10k erbij. Er moet straks wellicht level 3 autonoom rijden op zitten, of hij moet 5 EuroNCAP-sterren scoren. Dan zit je al op 32.000 euro. Met de marges voor alle partijen zit je op 40.000 euro voor ‘dezelfde’ auto. In vijf jaar. Wat doet dat met de mobiliteitsbehoeftes van mensen? Een van de eerste levensbehoeftes. Realiseren politici zich dat wel? We zullen voldoen aan alle wettelijke regels. Maar de prijzen van auto’s zullen exploderen. Je ziet het al gebeuren.”