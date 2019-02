Alfa Romeo 8C 2900 B Berlinetta Touring op veiling na 42 jaar bij zelfde eigenaar

42 jaar dezelfde auto in je garage staan hebben, dat houden er maar weinig vol. Wanneer het echter gaat over de Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta Touring, dan begrijpen we dat volkomen. Dat is alsof je de Mona Lisa in de slaapkamer hebt hangen. “Nu is het tijd dat iemand anders de zorg over mijn Alfa overneemt”, zegt Jan-Willem Martens.

“Ik heb meer dan de helft van zijn en mijn leven voor die auto gezorgd. Het is tijd om hem aan de volgende ‘custodian’ over te laten.” Jan-Willem Martens is 69 intussen en kreeg eind jaren 70 via zijn vader deze prachtige Alfa in zijn bezit. De 8C 2900 is zowel in open als in gesloten vorm een absolute parel aan het autofirmament. Hij hoort samen met de Bugatti Type 57SC Atlantic en de Mercedes SSK tot de iconen van de vooroorlogse auto-industrie. Van de open 8C 2900 bestaan er slechts 27 exemplaren, maar de berlinetta is nog zeldzamer: vijf stuks.

Zijruitjes

Van die vijf heeft Jan-Willem chassis 412024, een auto met een rijke geschiedenis. In 1939 is hij vanuit Italië naar het Verenigd Koninkrijk verhuisd. Hij kende er verschillende eigenaars, wisselde zijn kleur in van blauw naar rood en zijn suède interieur voor leer. Hij kreeg ook de karakteristieke twee extra zijruitjes achteraan, die geen enkele andere 8C 2900 Berlinetta heeft. “Lord Ridley heeft deze aanpassing gedaan, erg handig bij het manoeuvreren. De 8C heeft nooit zijspiegels gehad.” In 1976 kon Jan-Willems vader de auto op de kop tikken “voor wat achteraf bekeken een belachelijk bedrag was”.

Racen

Jan-Willem was toen 27. Sindsdien heeft hij uren aan de auto gesleuteld, onderdelen gezocht… en ermee gereden en zelfs geracet. “Ik heb een paar trackdays in Zandvoort gedaan en werd tweede in de Oldtimer Grand Prix op de Nürburgring in 1982.” Waarmee hij het karakter van de 8C 2900 alle eer aandeed. Alfa ontwierp hem als een racer voor de openbare weg. In het weekend racete je ermee op circuit, in de week knalde je verder over de openbare weg. Zijn 2,9-liter acht-in-lijnmotor met dubbele compressor wekte 180 pk op. Die motor was rechtstreeks afgeleid van Alfa’s ‘Grand Prix’ Tipo B. Zijn onafhankelijke wielophanging en hydraulisch regelbare achterophanging waren erg avant-gardistisch voor de jaren 30. De 8C 2900 kan dan ook mooie adelbrieven voorleggen. De Spider won in 1936 meteen de eerste Mille Miglia waaraan hij deelnam, in een recordtijd nog wel. Na de oorlog, in 1947, won een 8C 2900B Berlinetta op zijn beurt de Mille Miglia.

Op 8 februari veilt Artcurial dit stukje geschiedenis tijdens de Rétromobile-beurs. Het veilinghuis plakt een schatting van 16 tot 22 miljoen euro op de auto.

Lees het volledige verhaal van deze bijzondere auto en eigenaar in de volgende editie van GTO.