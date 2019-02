Alfa Romeo 4C weer aangepakt door Pogea Racing

In 2015 presenteerde tuner Pogea Racing tweemaal zijn visie op de Alfa Romeo 4C met creaties als de 'Centurion' en de 'Centurion 1Plus'. Ook in 2019 is nog plek voor een door Pogea Racing onder handen genomen 4C. De blauwe krachtpatser die vandaag zijn digitale debuut beleeft, heet Zeus.

De 1.742 cc grote, turbo-viercilinder van de 4C levert in de Zeus maar liefst 351 pk en 458 Nm. Daarmee is de versie van Pogea Racing 111 pk en 108 Nm krachtiger dan het origineel. Voorheen was de krachtigste 4C die Pogea Racing op de leveringslijst had staan 318 pk sterk. Een sprintje vanuit stilstand naar 100 km/h is in 3,4 tellen achter de rug. De reguliere 4C heeft voor diezelfde klus 4,5 tellen nodig. De topsnelheid ligt op een indrukwekkende 304 km/h. De Zeus legt overigens 100 kilo minder in de schaal dan de versie die je bij Alfa Romeo kunt ophalen.

Uiteraard is de auto rondom voorzien van uit koolstofvezel vervaardigde aerodynamische extraatjes. Pogea Racing zet de 4C auto overigens op een set sportveren van KW. Het herziet zowel de software van de krachtbron als die van de transmissie, monteert een aangepaste brandstofpomp, gewijzigde turbo's en nieuwe injectoren. Ook worden de reguliere koppelingsplaten vervangen door keramische exemplaren.

De vóór op 18-inch en achter op 19-inch lichtmetaal geplaatste 4C is niet alleen sneller en lichter dan de basisversie, maar ook bijzonder fraai afgewerkt. In het interieur vinden we een sportstuur, sportstoelen en nagenoeg elk nisje is afgewerkt met blauw of oranjekleurig alcantara. Pogea Racing gaat tien exemplaren bouwen, waarvan er naar eigen zeggen al drie zijn verkocht. Wie een Alfa 4C aanlevert is daarnaast nog € 50.100 exclusief belastingen kwijt voor de ombouw.