Alfa Romeo 33 Stradale: moderne klassieker met V6 of elektrisch

Highlights

Moderne reïncarnatie van 33 Stradale uit 1967

Zowel met V6 als elektrisch

Techniek bekend van Maserati

Alweer zo'n dertien jaar geleden viel het doek voor de Alfa Romeo 8C en sindsdien moet het Italiaanse merk het zonder supercar doen. Het racebloed kruipt echter waar het niet gaan kan en dus is het moment nu daar: met de Alfa Romeo 33 is het weer terug van weggeweest in de een bijzonder sportieve hoek van autoland. Net als bij de 8C Competizione is het in één oogopslag te zien dat Alfa Romeo met het design teruggrijpt op de jaren 60. In het bijzonder op zijn eerste supercar, de tot achttien stuks gelimiteerde 33 Stradale uit 1967. De naam van deze nieuwe top-Alfa is dan ook zeker niet uit de lucht gegrepen, dit is een moderne reïncarnatie.

Qua uiterlijk zijn de overeenkomsten niet te missen. Hij lijkt niet alleen op de Alfa Romeo 33 Stradale van weleer, maar ook zeker op de raceauto die daaraan voorafging, de Tipo 33 en in het bijzonder de 33/2. Vooral de wat lager in de neus geplaatste koplampen doen meer aan de Tipo 33/2 dan aan de 33 Stradale denken. Ook aan de achterkant is de gloednieuwe Alfa Romeo 33 Stradale duidelijk een knipoog naar zowel zijn gelijknamige voorbeeld als de Tipo 33. De zwarte accenten op de flanken, net voor de achterlichten, evenals de vleugeldeuren waardoor je omhoog kunt kijken, had de oude 33 Stradale ook.

In het interieur is het ook al een smaakvolle mix tussen modern en klassiek, met als grote eyecatcher de middentunnel. Daarop tref je diverse flinke schakelaars, onder meer voor het kiezen van de rijmodus (strada of pista), het afstellen van de ophanging, maar ook voor het openen of sluiten van de ramen en portieren. In het midden zit een hendel om de rijrichting mee te kiezen en daarnaast eentje waarmee je kunt kiezen of je zelf (met de flippers achter het stuur) schakelt of dat de auto dat voor je doet.

Bekende cijfers

Daarmee komen we meteen bij de techniek, want waarmee schakel je dan? Nou, of je überhaupt schakelt hangt er maar net van af of je voor de Alfa Romeo 33 Stradale met verbrandingsmotor hebt gekozen. Hij komt namelijk ook met een volledig elektrische aandrijflijn. Laten we beginnen bij de versie met benzinekracht. Die heeft een 3,0-liter biturbo V6 in het midden liggen, die via een achttraps DCT ruim 620 pk vermogen naar de achterwielen stuurt. Dat vermogen wordt via een elektronisch gereguleerd sperdifferentieel over de wielen verdeeld. Het is al met al genoeg om de Alfa Romeo 33 Stradale in tegen de drie seconden van 0 naar 100 km/h te schieten en hij bereikt een topsnelheid van - toepasselijk - 333 km/h. De elektrische versie is een stuk sterker, namelijk 'ruim 750 pk'. Daarvan geeft Alfa Romeo nog geen prestatiecijfers vrij, al zegt het te verwachten dat het rijbereik daarvan op zo'n 450 km zal uitkomen volgens de WLTP-cyclus. Hoewel Alfa Romeo met geen woord rept over Stellantis-zustermerk Maserati, kan het haast niet anders dan dat de Alfa Romeo 33 Stradale techniek deelt met de Maserati GranTurismo (en mogelijk ook de MC20). De GranTurismo is er immers met een 620 pk sterke 3.0 Nettuno-V6 en als 761 pk sterke elektrische Folgore.

Toch betekent dat niet direct dat Alfa Romeo zomaar die basis heeft gepakt en daar een eigen sausje over heeft uitgegoten. De Alfa Romeo 33 Stradale heeft een uit aluminium en koolstofvezel opgebouwde basis en ook het dak is uit die twee materialen vervaardigd. De portieren zijn geheel uit koolstofvezel opgetrokken. De Alfa Romeo 33 Stradale heeft vooraan dubbele wishbones met actieve schokdempers en voor de remmerij zitten er koolstofkeramische schijven op van Brembo. Niemand minder dan F1-coureur Valtteri Bottas heeft de taak gekregen om de Alfa Romeo 33 Stradale zo goed mogelijk voor te bereiden op het echte werk, door mee te werken aan de afstelling van de auto.

Extreem gelimiteerd

Nu het slechte nieuws voor als je hier ontzettend hebberig van wordt en zwemt in het geld: er worden slechts 33 exemplaren van de Alfa Romeo 33 Stradale gebouwd en die zijn allemaal al vergeven. Al sinds een jaar geleden zijn de gelukkige klanten samen met een speciaal team van Alfa Romeo bezig om hun auto helemaal naar wens samen te stellen. Aan Carrozzeria Touring Superleggera de schone taak om de auto's te gaan bouwen. Het is nog niet bekend wat er voor een Alfa Romeo 33 Stradale overgemaakt moet worden, maar het zou ons niet verbazen als dat richting een miljoen euro gaat.