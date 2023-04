Al zeer snel facelift voor Nissan X-Trail

In Europa is de Nissan X-Trail net acht maanden oud en nu al lijkt er een facelift in aantocht. Hoe zit dat?

In september 2022 stelde Nissan de huidige vierde generatie X-Trail aan het Europese publiek voor. De grote broer van de Qashqai is sinds november in Nederland verkrijgbaar, maar bevolkte de Nissan-showrooms elders in de wereld al eerder. De Nissan X-Trail beleefde zijn internationale debuut immers al medio 2020 in de Verenigde Staten waar het model als Rogue door het leven gaat. Daarmee is de X-Trail feitelijk al bijna drie jaar oud en dat betekent dat er al lang en breed is nagedacht over een facelift. Op deze foto's is een aan de voor- en achterzijde afgeplakte Nissan Rogue te zien die wijst op de komst van een voor de Europese markt herziene X-Trail.

De complete voorbumper en grille van het gesnapte prototype zijn afgeplakt, maar toch lijken we al iets van het nieuwe front van de Rogue/X-Trail te kunnen zien. Het lijkt er sterk op dat de grille straks minder ver omlaag loopt. We mikken erop dat Nissan de traditionele V-motiongrille - herkenbaar aan het grote V-vormige zilverkleurige element rond de grille - minder sterk tot uiting komt. Verder hebben de Japanners voor de achterkant van de X-Trail een nieuwe bumper in het magazijn liggen, al is niet helemaal helder wat er precies verandert.

Sinds 2001 heeft Nissan in ons land bijna 12.000 X-Trails verkocht. In 2005 en 2006 had de X-Trail - toen nog de eerste generatie - zijn topjaar. Toen werden achtereenvolgens 1.429 en 1.418 exemplaren gekentekend. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn in Nederland 101 X-Trails geregistreerd. In heel 2022 waren dit er slechts 98 en in 2021 in totaal 118.