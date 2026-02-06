Ga naar de inhoud
Al na drie jaar heeft Toyota weer een nieuwe topman

Snelle wisseling van de wacht

5
Koji Sato en Kenta Kon
Lars Krijgsman

Wisseling van de wacht bij Toyota. CEO Koji Sato moet al na drie jaar plaatsmaken voor een nieuwe topman. Voormalig Chief Financial Officer (CFO) Kenta Kon komt bij Toyota aan het roer te staan.

Begin 2023 werd bekend dat toenmalig CEO Akio Toyoda na 13 jaar niet langer meer de topman van Toyota zou zijn. Per april mocht Koji Sato (links op de foto) zich CEO van de grootste autofabrikant ter wereld noemen. Zo lang als zijn voorganger houdt Sato het niet vol: al na drie jaar wordt hij vervangen. Kenta Kon (rechts op de foto) die eerder Chief Financial Officer was, is de nieuwe CEO en President van Toyota.

Sato verdwijnt niet helemaal uit beeld. Hij wordt onder meer ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Industry Officer. Volgens Toyota is onder meer voor de nieuwe samenstelling van zijn topmanagement gekozen om sneller besluiten te kunnen nemen.

Toyota

