‘Al in 2028 Opel-EV met Leapmotor-techniek’

Stellantis wil de connectie met het Chinese Leapmotor gebruiken voor de ontwikkeling van een eigen EV. Het zou om een Opel gaan die in Spanje moet worden gebouwd.

Leapmotor en Stellantis werken al samen, maar vooralsnog alleen op het gebied van verkoop en marketing in Europa. Stellantis heeft een aandeel van zo’n 20 procent in Leapmotor en samen hebben de twee een joint-venture die verantwoordelijk is voor de verkoop van Leapmotor-modellen in Europa. Technisch is er echter nog geen connectie tussen Leapmotor en Stellantis, al horen we steeds vaker dat dat gaat veranderen.

Die geruchten worden nu zowel hardnekkiger als concreter. Reuters stelt op basis van anonieme bronnen dat Stellantis specifiek Opel op het oog heeft voor de eerste Stellantis-EV met Leapmotor-techniek. De auto wordt volgens deze bronnen daadwerkelijk volledig elektrisch en kan Stellantis veel geld besparen, wat gezien recente ontwikkelingen bij dit bedrijf zeker geen kwaad kan. De ‘Leapmotor-Opel’ zou zijn basis delen met de B10, al roept dat wel vragen op over zijn positionering naast de bestaande en grofweg even grote Frontera. Het nieuwe model zou in het Spaanse Zaragoza worden gebouwd, in de Opel-fabriek waar sinds mensenheugenis ook de Corsa van de band loopt.

Dat dit project serieus is, bevestigen de bronnen door te stellen dat er jaarlijks maar liefst 50.000 van deze elektrische Opels kunnen en moeten worden gebouwd. Dat moet al gaan gebeuren vanaf 2028 en dat is dan weer vrij alarmerend voor wie hoopt veel Opel-dna in de nieuwkomer tegen te komen. Het delen van techniek betekent niet zelden immers ook het delen van knoppen, carrosseriedelen en interieurs, wat in het kader van de beperkte ontwikkelingstijd en het besparingsdoel ook hier voor de hand ligt.