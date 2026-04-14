Het Chinese merk GAC stelt een nieuw model aan de Europese markt voor. Dit is de Aion UT. Het is een elektrische hatchback die niet getroffen wordt door importheffingen voor Chinese elektrische auto's, want hij komt uit Europa!

Het Chinese GAC heeft met Aion een merk waarmee het ook in Europa auto's verkoopt. Het lanceerde eerder al de Aion V op de Europese markt en brengt er nu een nieuwe elektrische hatchback uit: de UT. De Aion UT is 4,27 meter lang en heeft een wielbasis van 2,75 meter. Wat formaat betreft is de UT vergelijkbaar met de Volkswagen ID3.

De Aion UT heeft een 60-kWh accu (netto) die een 204 pk en 210 Nm sterke elektromotor voedt. Die combinatie helpt hem aan een WLTP-bereik van 430 kilometer. Snelladen kan met 87 kW. De voorwielaangedreven hatchback snelt vanuit stilstand in 7,3 seconden naar een snelheid van 100 km/h en moet een snelheid van maximaal 160 km/h kunnen halen. In de bagageruimte past 440 liter en met de achterbank plat slokt de Aion UT 1.600 liter op. Hij staat standaard op 17-inch lichtmetaal en komt in twee uitvoeringen: Premium en Luxury.

Wat uitrusting betreft zit het wel snor. Instapper Premium biedt al elektrisch verstelbare voorstoelen, stoelverwarming, kunstlederen bekleding, een warmtepomp, een 360-graden-camera, een 14,6-inch infotainmentscherm, een 8,8-inch digitaal instrumentarium, V2L-mogelijkheid en een uitgebreide reeks passieve en actieve veiligheidssystemen. De topversie Luxury voegt daar nog een elektrisch bedienbare achterklep, voorruitverwarming en stoelventilatie aan toe.

De Aion UT wordt geassembleerd bij Magna Steyr in Oostenrijk (Graz). Dat scheelt een stevige importheffing. Het merk spreekt van een internationale vanafprijs van €27.990. Hij komt als eerste in Finland, Griekenland, Polen en Portugal op de markt. In het derde kwartaal van dit jaar slaat de Aion UT zijn vleugels uit naar andere markten. Mogelijk dus ook die van Nederland. We zijn nog in afwachting van een reactie van Aion of en wanneer dat gaat gebeuren.