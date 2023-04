AEC breidt Europees RAM-aanbod uit

AEC, een grote officiële importeur van Ram-pick-ups, breidt zijn Europese Ram-aanbod uit. Voor 2023 staan er in totaal acht verschillende versies van de relatief populaire pick-ups opgesteld, verdeeld over het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ model.

Eerst even over dat ‘oude’ en ‘nieuwe’: Ram levert de vorige generatie van de Ram 1500-pick-up nog altijd, als budget-optie naast de in 2019 geïntroduceerde opvolger. Dat oudere model, intern aangeduid als de Ram 1500 DS, wordt door AEC geleverd als SLT Black Appearance en als rijker uitgeruste, extra stoere Warlock.

Interessanter is wellicht de wat duurdere, maar ook aanzienlijk modernere Ram 1500 DT. Dat is de versie die in 2019 werd gelanceerd en ook in Nederland behoorlijk populair is, dankzij importeurs als AEC en natuurlijk onze grijs kenteken-regeling. In Nederland troeft Ram op de vrij beperkte pick-up markt echter ook zijn Amerikaanse concurrenten van Ford en General Motors af, anders dan in de VS zelf. De ‘nieuwe’ Ram 1500 is er als Big Horn, Laramie, Rebel, Longhorn en Limited, aangevuld met de extra heftige en bizar krachtige TRX. Alleen de kale, erg ‘bedrijfsmatige’ Tradesman-versies uit het Amerikaanse aanbod lijken daarmee te ontbreken in het gamma van AEC.

De Europese pick-up-importeur voegt bovendien een motor toe aan het aanbod. Dat is nu eens geen V8, maar een 3,6-liter V6 die nog altijd 305 pk levert en 3.500 kg mag trekken. We sluiten dit Ram-nieuws graag af met een belangrijke mededeling voor wie de aanschaf van een Ram 1500 overweegt: de Ram is beschikbaar in andere kleuren dan zwart. Ook het geheel in zwart laten uitvoeren van grille en wielen is niet (herhaling: níet) verplicht bij AEC. Echt niet

Ram én Dodge

Ram laat zich omschrijven als de Amerikaanse bedrijfsauto-tak van Stellantis, al worden pick-ups zeker niet per definitie daadwerkelijk ingezet voor commercieel gebruik. Ram werd in 2010 losgeweekt van Dodge. Voor die tijd werd het populairste model dus gevoerd als Dodge Ram 1500, nu is dat ‘gewoon’ Ram 1500. Behalve deze versie zijn er ook zwaardere varianten, de 2500 en 3500. Ram voert in de VS ook een aantal modellen van Fiat onder de eigen naam. Zo kent men daar de Promaster en ProMaster City, respectievelijk de Ducato en (oude) Doblò.

AEC voert behalve Ram ook een aantal modellen van Dodge. Voor ‘De Auto-Immigratiedienst’ leenden we al eens een Dodge Charger SRT Hellcat van AEC. Hoe dat beviel, zie je hier.