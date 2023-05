Adrian Newey blijft bij Red Bull, Verstappen 'heel blij'

Vorige maand verklaarde Christian Horner al stellig dat Adrian Newey 'nog jaren' bij het team blijft. Dat is inmiddels ook contractueel vastgelegd, zo verklaarde Red Bull F1-topman Helmut Marko deze week. Belangrijk nieuws voor Max Verstappen, die nog tot en met 2028 een contract heeft bij Red Bull en dus nog lang van Newey's kunsten hoopte te profiteren. Newey geldt immers al decennia als misschien wel de meest getalenteerde ontwerper in de sport en dat blijkt ook wel uit zijn staat van dienst. Ook dit jaar is er onder zijn toeziend oog weer een auto neergezet die de concurrentie op achterstand zet.

Max Verstappen laat in de persconferentie in Miami aan de verzamelde media weten erg blij te zijn dat het nu in kannen en kruiken is. "Ik ben natuurlijk heel erg blij dat Adrian blijft. Maar goed, dat geldt voor iedereen in het team. Ik bedoel, als je goed presteert, wil je die groep bij elkaar houden." Of dat laatste ook zal lukken, is nog wel de vraag. Er zijn natuurlijk altijd kapers voor de kust bij een team dat zo goed presteert. "Dat is natuurlijk wel het doel voor het team voor toekomst," aldus Verstappen. Overigens is de kans groot dat Adrian Newey nooit meer naar een ander team gaat. Hij is immers al 64 en Helmut Marko verklaart aan AutoBild dat hij er wel vrij zeker van is dat Newey vanuit Red Bull met pensioen gaat.