Adaptief grootlicht eindelijk legaal in de VS

Adaptief grootlicht, dus grootlicht dat in staat is om voorgangers en tegenliggers uit de lichtbundel te filteren, is eindelijk legaal in de Verenigde Staten. Dat is groot nieuws, want in Europa kennen we het systeem al bijna 10 jaar.

Adaptief grootlicht, dynamisch grootlicht, matrix-led of simpelweg adaptieve koplampen komen tegenwoordig steeds vaker voor. Ooit was deze voorziening voorbehouden aan auto’s uit de hogere segmenten, maar Opel maakte het al bij de vorige generatie van de Astra min of meer bereikbaar en inmiddels staat het bij steeds meer auto’s op de optielijst.

Zo gaat het bijna altijd met uitvindingen die al even op de markt zijn, en dat geldt voor deze vondst zeker. In Europa kennen we het al sinds 2013, maar in de VS was deze nuttige en veilige functie tot deze maand illegaal. Nu komt daar verandering in, want de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) heeft eindelijk groen licht gegeven aan het variabele grootlicht.

Dat deze vorm van verlichting eerder niet legaal was in de Verenigde Staten, is het gevolg van wat eigenlijk een heel bureaucratisch regeltje is. Groot- en dimlicht moesten volgens de oude letter der wet namelijk strikt gescheiden zijn. Een auto had dus óf het grootlicht, óf het dimlicht permanent ingeschakeld. Adaptief grootlicht voldoet daar strikt genomen niet aan, omdat hier immers een deel van de lichtbundel wordt uitgeschakeld om andere weggebruikers niet te verblinden. Dat dit heel handig en veiligheidsverhogend is, maakt voor de wet natuurlijk niet uit.

Richtingaanwijzers

De Amerikanen hebben er even over gedaan, maar zetten deze ‘fout’ nu recht. Canada, dat doorgaans de Amerikaanse regels volgt, legaliseerde het adaptieve grootlicht al in 2018. Overigens is er nog een soortgelijke regel actief in Noord-Amerika, betreffende dynamische richtingaanwijzers. Deze ‘led-slierten’ in Audi-stijl zijn er niet legaal, omdat de wet voorschrijft dat een richtingaanwijzer op het moment van inschakelen een bepaald oppervlak moet verlichten. Autofabrikanten monteren in de VS daarom naast het dynamische deel vaak een in één klap oplichtend gedeelte, of draaien de volgorde om. Bij de Ford Mustang Mach-E gaat het dynamische knipperlicht bijvoorbeeld eerst helemaal aan in de VS, om vervolgens sequentieel uit te schakelen.

Volvo

Volvo presenteerde in 2013 al een vroege variant van adaptief grootlicht, Active High Beam Control ofwel AHBC genaamd. Dit systeem, leverbaar op de S60, V60 en XC60, werkte niet met ledlampen, maar met xenonpitten. Een deel van de lichtbundel werd simpelweg verduisterd. Audi pakte het later in 2013 anders aan en kwam op de A8 met ‘LED Matrix’-verlichting. Dat werkt met individuele diodes die al naar gelang de omstandigheden in- of uitschakelen. Zo gaat het in feite nog steeds met deze koplampen. De nieuwe Opel Astra heeft indien voorzien van Intellilux-koplampen 84 led-elementen per koplamp, voor een akelig precieze afstemming van de (groot-)lichtbundel.