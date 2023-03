‘Actieradiusstress geen issue meer in Nederland’

ALD Automotive deed onder bijna 1.600 leaserijders onderzoek naar elektrisch rijden. Daarbij gaat het om zakelijke leaserijders én mensen met een private-leaseauto. Zo’n 700 van hen rijden al elektrisch, de rest nog niet. De ondervraagde leaserijders zijn opvallend positief over het aantal laadpunten in Nederland. 79 procent van de ondervraagden zegt het aantal laadpunten in Nederland niet meer als een hindernis voor elektrisch rijden te zien. Dat is niet helemaal hetzelfde als ‘geen laadstress meer’, maar ook daar heeft ALD naar gevraagd. 69 procent blijkt niet meer bang te zijn om stil te komen te staan in Nederland. Kijken we naar de tevredenheid over het aantal laadpunten in de woonomgeving, dan blijkt dat 51 procent daar niet zo tevreden over is. Dat lijkt veel, maar is wel veel minder dan de 63 procent van vorig jaar.

Is er voor de leaserijders van ALD dan helemaal niets meer wat een barrière kan zijn om elektrisch te gaan rijden? Toch wel. Voor 39 procent van de elektrische leaserijders en 59 procent van de niet-elektrische leaserijders is het volle energienet een reden om niet voor een elektrische auto te kiezen. Een mogelijke oplossing voor dat probleem is het vaker opladen van de EV op het werk, dus overdag. Wat dat betreft is er goed nieuws, want met 25 procent is het aantal leaserijders dat die mogelijkheid heeft flink gegroeid ten opzichte van vorig jaar (15 procent). Jeroen Kruisweg, algemeen directeur van ALD Automotive: “Hoewel dat deels met de hogere energieprijzen en het energieplafond te maken heeft, is het wel degelijk positief te noemen. Wij merken dat werkgevers steeds vaker laadpunten faciliteren voor werknemers. Dit is een mooie ontwikkeling die helpt om de druk op het energienetwerk in wijken weg te nemen en om de adoptie van elektrisch rijden in het algemeen te versnellen.”