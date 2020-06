Achtergrond: Kia over innovatieve iMT-transmissie

Na de steeds verder oprukkende elektrificatie van de aandrijving biedt iMT de volgende stap: smart elektro-hydraulische bediening van de koppeling. Het systeem, dat ook door Hyundai zal worden gebruikt, schakelt niet zelf, maar biedt wel de voordelen van een automatische transmissie. AutoWeek spreekt ontwikkelingschef Michael Winkler over de nieuwe versnellingsbak.

Winkler: “In Europa wil de autokoper vaak zelf schakelen; meer dan de helft bestelt een handgeschakelde versie. Daar spelen we met de iMT op in: een slim clutch by wire-systeem. Je hebt een relatief normaal pedaal, maar de bediening werkt elektro-hydraulisch.”

U noemt het de toekomst voor de mild-hybrid-modellen, zowel op diesels als op benzinemotoren. De voor de hand liggende vraag is wat ‘we’ daarmee opschieten?

“Je schakelt en ontkoppelt zelf zoals gebruikelijk, maar het systeem zal bij gas loslaten automatisch ontkoppelen, zodat de auto met uitgezette motor uitrolt. Je benut de opgebouwde kinetische energie dus. Hij blijft in de versnelling staan en zo gauw je weer gas geeft, grijpt hij soepel aan. In de combinatie met de 48-volt mild-hybrid-startmotor-generator neemt hij met de motor en de versnellingsbak op het juiste toerental zijn werk weer op. Die MHSG speelt een hoofdrol in het samenspel. Wanneer je ergens stopt, moet je wel gewoon zelf terugschakelen.”

Lager verbruik

Het voordeel in brandstofverbruik staat dus met stip genoteerd? Wat scheelt het meetbaar in de WLTP-testen?

“Het verbruik en de uitstoot dalen, afhankelijk van je rijstijl en waar je rijdt. Bij constante snelheid maakt het niet veel uit, maar in de stad juist veel. Je rijdt ongeveer drie procent zuiniger. Of nog zuiniger als je er een beetje op inspeelt. Wat WLTP betreft: die testprocedure ligt zó vast dat het daar niet veel scheelt. Het voordeel vind je in de werkelijke wereld.”

Is het de extra investering waard? Het beste van twee werelden?

“De kosten zijn relatief bescheiden, omdat het in feite eenvoudige techniek is. Pedaal, regeltechniek en de elektro-hydraulische actuator. Zoals veel mensen willen, blijf je handmatig schakelen en combineer je dat met het lagere verbruik én vooral ook extra rijcomfort en -gemak.”

“De stop-start werkt extreem soepel en het aangrijpen bij optrekken, schakelen en na het uitrollen weer gas geven is via de extra regeltechniek bijzonder fijn in te stellen. Het geeft een extra dimensie aan de voordelen van de bestaande 48-volt-techniek in combinatie met diesel- of de benzine-Atkinson-verbrandingscyclus.”

Even praktisch: daver je bij gas los niet de brug of heuvel af?

“Goede vraag, maar de oplossing is simpel: zo gauw je de rem even aantipt, wordt de motor weer aangekoppeld, remt zodoende af én recupereert energie naar de accu van het 48-volt-systeem.”

Tot slot een kijkje in de toekomst. Automatisch wegrijden bijvoorbeeld?

“Laat ik zeggen: we werken constant aan volgende stappen. Maar verder? We hebben alle benodigde sensoren aan boord, maar inschakelbare pookbediening by wire – denk aan terugschakelen - zie ik bijvoorbeeld nog niet. De klant wil echt zelf schakelen. Er zijn daar voordelen, maar ik zie ook een stevig kostenplaatje.”