Acht keer op (virtueel) bezoek bij een automuseum

Honda Collection Hall - Japan

We beginnen deze wereldreis gelijk ver, want met Google Maps strijken we neer bij het Japanse Ibaraki. Daar staat de Honda Collection Hall. Hier staan niet alleen heel veel (race)auto’s, maar ook motoren en bijvoorbeeld robots. Via deze virtuele tour sla je geen hoek van het museum over.

Porsche Museum - Duitsland

In Stuttgart heeft Porsche zijn eigen museum: het alles omschrijvende The Porsche Museum. Hier stalt Porsche zijn rijke historie van meer dan honderd jaar uit. Naast heel veel klassiekers staan ook veel moderne auto’s klaar voor een virtueel bezoekje.

Museo Lamborghini - Italië

In het Italiaanse Sant’Agata Bolognese mag op dit moment niemand de straat op, maar via Google Maps kunnen we bij een gedeelte van het Museo Lamborghini op bezoek. Hoewel de hal niet heel groot is, kunnen we wél instappen bij vrijwel elke auto! Het is even puzzelen, maar als je langs een auto komt waarbij de deur openstaat, kun je virtueel instappen. Een aanrader!

Skoda Auto Museum - Tsjechië

Bij Skoda’s thuisbasis in het Tsjechische Mladá Boleslav is ook het Skoda Auto Museum te vinden. Deze is na een flinke vernieuwingsslag in 2012 heropend en nu goed voor de presentatie van de 100-jarige autogeschiedenis van het merk. Naast doodnormale auto’s staan er ook verschillende concepts, zoals die van de Skoda Rapid.

Volvo Museum - Zweden

Elke fan van Volvo is er waarschijnlijk tijdens een vakantie al geweest, maar een tweede bezoek kan nooit kwaad. In het Zweedse Gotenburg heeft Volvo zijn eigen museum. Over meerdere verdiepingen verdeeld is de rijke historie van het merk te bewonderen. Gelukkig ook via de computer!

Mercedes-Benz Museum - Duitsland

Net als bijvoorbeeld Porsche en Skoda heeft ook Mercedes-Benz een groot museum in zijn thuisstad. Voor Das Haus is dat het Duitse Stuttgart, waar het Mercedes-Benz Museum te vinden is. Hier heeft Mercedes één van de grootste en meest indrukwekkende collecties in handen. Maak hier een virtueel 360-gradenbezoek.

Mazda Museum - Japan

In Hiroshima heeft Mazda zijn eigen museum, dat ook door Google groots wordt belicht. Naast echte klassiekers staan er ook tal van raceauto’s en youngtimers, zoals de RX-7 en eerste MX-5.

Museo Ferrari - Italië

We sluiten de wereldwijde museumronde af in het Italiaanse Maranello. Hier heeft Ferrari zijn eigen museum. Hoewel de binnenkant van het museum vanachter de computer niet heel uitgebreid te bezoeken valt, is een rondje om het gebouw minstens zo leuk.