Zondag sloten de EU en de VS een handelsdeal met een algemene heffing van 15 procent op Europese producten tot gevolg. Voorheen was er in de VS een importheffing van slechts 2,5 procent op Europese auto's, maar die gaat dus flink omhoog. Dat gaan Europese autofabrikanten merken, maar de gevolgen rijken volgens ACEA-directeur-generaal Sigrid de Vries verder. "Het zijn heel veel Duitse auto's die naar de VS gaan, maar die worden ook gemaakt met componenten uit andere delen van Europa, zoals Nederland. Het is dus niet alleen de Duitse auto-industrie die geraakt wordt, maar de hele Europese economie die met de gevolgen te maken krijgt", zo vertelt ze in gesprek met BNR.

De miljarden die het volgens haar gaat kosten, kunnen op allerlei manieren worden doorgerekend. Natuurlijk ook aan consumenten. De kans is dan ook groot dat auto's alleen nog maar duurder worden. Niet alleen de Europese auto's in de VS, maar ook hier. De Vries benadrukt overigens dat het beeld dat de Amerikaanse president Trump schetste over de Europese auto-industrie als 'exportmachine' onterecht is: "Er gaan ongeveer evenveel auto's (van Europese fabrikanten, red.) naar Amerika via export vanuit Europa als er daar worden gebouwd. Het plaatje dat werd voorgesteld, dat Europa alleen maar auto's zou exporteren, was heel erg scheef."