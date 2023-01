ACEA: 'Euro 7 heeft te klein positief effect op milieu'

Er is in autoland een boel te doen om Euro 7. Autofabrikanten vrezen voor enorme investeringen en nu is het ACEA dat zich kritisch over Euro 7 uitlaat.

Omstreeks 2025 doet in de Europese Unie de Euro 7 emissienorm zijn intrede. Autofabrikanten zijn bang dat de komst van de nieuwe emissienorm al nagenoeg het einde betekent van de verbrandingsmotor. De verbrandingsmotor heeft in de EU overigens al geen toekomst, maar officieel gaat er pas vanaf 2035 een streep door de verkoop van auto's die niet geheel emissievrij zijn. Onder meer Carlos Tavares - topman van Stellantis dat al geen ACEA-lid meer is - laat zich al tijden kritisch uit over Euro 7 en nu is ook de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) dat zijn gal over Euro 7 spuwt.

Dat ACEA zich kritisch uitlaat over Euro 7 is natuurlijk niet echt een verrassing. ACEA is de Europese belangenclub van autofabrikanten. Laten het nou net de autofabrikanten zijn die vrezen dat ze enorm moeten investeren om hun verbrandingsmotoren aan de Euro 7-normen te laten voldoen. Het zijn precies die investeringen waar ACEA zich druk om maakt. Die zouden namelijk niet opwegen tegen het geringe effect dat de invoering van Euro 7 volgens de branchevereniging op het milieu heeft. "Een enorme investering in Euro 7 levert slechts een marginaal voordeel op voor het milieu, maar dwingt autofabrikanten er wel toe om enorm veel geld en ontwikkelingscapaciteit te steken die beter gebruikt kunnen worden in de ontwikkeling van volledig uitstootvrije vervoersmiddelen", aldus ACEA. Volgens ACEA levert het Euro 7-scenario tegen 2030 slechts een reductie van de uitstoot van NOx van auto's op van 4 procent.