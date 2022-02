ACEA: 'Autoverkoop EU stijgt met 8 procent in 2022'

De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie stijgt dit jaar met bijna 8 procent tot 10,5 miljoen exemplaren. Dat voorspelt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Vorig jaar daalde de verkoop nog vanwege het immer voortdurende chiptekort. In de prognose van ACEA stabiliseren de chipleveringen, waardoor autobouwers de productie weer kunnen opvoeren.

Mocht de automarkt inderdaad opkrabbelen naar 10,5 miljoen exemplaren, zoals ACEA voorspelt, dan ligt de totale omvang van de markt nog altijd bijna 20 procent lager dan in 2019, voordat de coronacrisis uitbrak. In 2021 kregen 9,7 miljoen nieuwe personenauto's in de EU een kenteken. Dat was een daling van 2,4 procent vergeleken met een jaar eerder. Door het chiptekort zagen fabrikanten zich genoodzaakt hun productie in te dammen, waardoor er dus ook minder auto's op de markt kwamen.

Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen, stelt ACEA dat de EU meer moet doen om de afhankelijkheid van buitenlandse chipleveringen te verminderen. Daarmee moet 'schade aan strategische Europese industrieën' in de toekomst voorkomen worden. Momenteel is de EU bezig met plannen om de eigen chipindustrie te versterken. De bouw van een eigen chipfabriek behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Verder stelt ACEA dat er meer oplaadpunten voor elektrische auto's moeten komen in Europa. Dat standpunt van de branchevereniging is niet nieuw, maar men pakt de toenemende verkoop van elektrische auto's erbij om dat feit te illustreren. Momenteel is namelijk bijna één op de vijf nieuw verkochte auto's in de EU elektrisch oplaadbaar. Het marktaandeel van volledig elektrische auto's naderde in 2021 de 10 procent.