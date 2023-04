Accuwissel met een Nio ET7, hoe werkt het in de praktijk?

Het is een spannend experiment: met de Nio ET7, de grote elektrische sedan van de Chinese startup, van Hamburg naar Oslo en weer terug zonder een laadkabel ter hand te nemen. Dat komt neer op een afstand van 2.150 kilometer, zonder laden. Pardon? Geen enkele elektrische auto biedt zo’n actieradius. De ET7 heeft een maximaal rijbereik van 505 kilometer, maar Nio heeft in Europa al dertien accuwisselstations opgezet. Daar kun je simpelweg naar binnen rijden, de accu automatisch laten vervangen en weer wegrijden, een proces dat geheel automatisch verloopt. Nio belooft dat de accuwissel slechts vijf minuten duurt.

Nomi kent Power Swap Station in Denemarken niet

Onlangs is ook in Denemarken een wisselstation in gebruik genomen. “Navigeer me naar het Power Swap Station in Slagelse”, zeggen we tegen Nomi, de taalassistent van Nio, maar zelfs zij kent het station nog niet. Even later gaan we op pad met een volledig opgeladen 100-kWh accu, met een aangegeven actieradius van 503 kilometer. Het wisselstation bevindt zich 372 kilometer verderop. Dat moet lukken, vooral omdat je in Scandinavië toch niet hard kunt rijden.

Battery as a Service

Als je een Nio ET7 bestelt, kun je kiezen voor de BaaS-optie: ‘Battery as a Service’. Dat betekent dat je de accu niet koopt, maar dat je er een abonnement op neemt. Je kunt hem natuurlijk met een kabel opladen, maar je kunt hem dus ook in een paar minuten omruilen bij een van de de wisselstations. Theoretisch zouden we met twee keer wisselen via Denemarken en Zweden naar Oslo moeten kunnen rijden.

Probleem: gastgebruiker

De rit begint heel saai, over de A7 richting Flensburg. We rijden in de ET7 (vierwielaandrijving, 653 pk, prijs vanaf €84.900 inclusief accu, vanaf €72.900 zonder accu) niet harder dan 130 km/h. We maken van de gelegenheid gebruik om de rijassistenten uit te proberen, die dankzij lidar-, radar- en cameratechnologie geweldig werken. We komen aan in Slagelse, 100 kilometer van Kopenhagen, met 59 kilometer aan resterende actieradius. Het wisselstation bevindt zich achter bouwhekken aan het eind van een parkeerplaats. Nu dient het eerste probleem zich aan. Omdat we als ‘gast’ in de auto staan geregistreerd, kunnen we via onze app een accu aanvragen, maar het automatisch omwisselen werkt niet.

Accuwissel handmatig via Nio-personeel, maar verkeerde accu

Omdat Nio-personeel nog steeds de stations bemant, vertelt een vriendelijke Deen me dat hij mijn accu handmatig zal wisselen, dus via het touchscreen op het station. We moeten de auto zelf in de garage parkeren. Normaliter doet de auto dat autonoom. Het wisselen lukt aanvankelijk niet, en als we een jas uit de auto willen halen en het portier willen openen, loopt het systeem helemaal vast. Er breekt even paniek uit, want de 12-volt accu moet het wel volhouden. We verliezen een uur. Als de nieuwe accu er eindelijk in zit, rijden we snel weg en merken we te laat dat er iets niet goed is. De vervangende accu is altijd maar voor 90 procent opgeladen, dus dat zou neerkomen op een toename van de actieradius met ongeveer 450 kilometer. Onze vermoedens worden bevestigd: we hebben per ongeluk een 75-kWh accu gekregen. En daarmee halen we de Power Swap Station in Varberg in Zweden niet. Dat betekent dat we net na Malmö de laadkabel moeten aansluiten. Experiment mislukt? Ja, in eerste instantie wel.

Het volgende probleem dient zich aan in Varberg: de servicemedewerker kan de accu alleen handmatig terugwisselen van 75 naar 100 kWh. Het is donker tegen de tijd dat hij klaar is. Door alle vertraging besluiten we met tegenzin om Oslo te laten voor wat het is en we leggen de 70 resterende kilometers naar Göteborg af.

Morgen wagen we dan een nieuwe poging tijdens de terugweg. Rond negen uur ’s ochtends zijn we terug in Varberg. We hadden de wisselaccu gereserveerd toen we uit Göteborg vertrokken en nu, een paar honderd meter voordat we arriveren bij het wisselstation, bevestigt een stem in de auto dat alles klaar is voor onze komst. Zodoende parkeren we de ET7 bij de garage en starten het automatisch inparkeren op het touch­screen. Dan drukken we weer op ‘Start accuwissel’ en vervolgens werkt het allemaal feilloos. Na zes minuten en veertig seconden rijden we verder met een nieuwe accu en we komen vervolgens zonder problemen aan bij het wisselstation in Denemarken.

Wisselend resultaat

Maar hier treedt er weer een probleem op. Onze Nio ET7 voert een ‘zelfinspectie’ uit, waaruit blijkt dat er bij de software een kink in de kabel zit. Na twaalf minuten verlaten we de garage en geven opnieuw opdracht de accu te vervangen. Nu werkt alles perfect en duurt het gehele proces slechts vijf minuten en 40 seconden. We hebben een nieuwe actieradius van 454 kilometer, wat toereikend moet zijn voor de 372 kilometer lange rit terug naar Hamburg. Het is net voldoende. En dat terwijl we onderweg niet langzaam rijden, want waar dat is toegestaan, rijden we 130 km/h. Het verbruik is meer dan acceptabel: 20,9 kWh per 100 kilometer. Met vier procent actieradius over zijn we na 1.536 kilometer weer bij ons vertrekpunt. Göteborg-Hamburg zonder te laden was een bijzondere ervaring, met een wisselend resultaat. Toch was het experiment al met al een succes.

In China worden jaarlijks al miljoenen keren accu’s gewisseld, in Europa gebeurt dat pas bij dertien stations. Op zeven locaties bevinden zich bovendien Nio-snellaadpalen.

Lillehammer Lier Vestby StavangerMjölby VarbergSlagelseUtrecht Apeldoorn Den Hoorn TilburgHilden Zusmarshausen