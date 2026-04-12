Accureparatie elektrische auto moet maatwerk worden

Onlangs kwamen hier de vervangingsprijzen voorbij van accupakketten voor populaire, gebruikte EV’s. Nu zoomen we in op de markt van reparateurs. Daar moet vaker gebeuren, zo vinden sommigen.

Diverse grote dealerbedrijven hebben een accureparatiecentrum in eigen huis, maar lopen daar nog niet altijd mee te koop. Bij een dealerconcern in Noord-Holland hebben we pech: “Het klopt dat we inderdaad zo’n reparatiecentrum binnen onze gelederen hebben, maar we zijn kortgeleden overgenomen en het is niet zeker of we ermee doorgaan. Dus nemen we vooralsnog geen nieuwe opdrachten aan”, aldus een zegsman. Een ander dealerconcern wilde niet meewerken aan dit artikel.

House of Charge in Amersfoort wilde dat wel. Volgens André Florijn van dat bedrijf begint het allemaal bij de juiste diagnose: “Belangrijk bij een gebruikte EV is natuurlijk het checken van de gezondheid van de accu. Dit wordt onder andere bepaald door de kilometerstand, leeftijd, de uitslag van de State of Health-test (SoH) en hoe met de accu is omgegaan.”

Een ander aspect is de grootte van de accu. “Accu’s op de huidige EV-occasionmarkt kunnen ongeveer 1.000 tot 1.500 keer opgeladen worden. Dat kan betekenen dat een kleine accu van 20 kWh al bij 100.000 kilometer volledig afgeschreven kan zijn, terwijl een exemplaar van 100 kWh het pas bij 500.000 of zelfs meer kilometers voor gezien houdt.”

Repareren of vervangen

Op basis van de diagnose kun je besluiten tot reparatie of vervanging. Florijn: “Vervanging van het gehele accupakket wordt vaak als oplossing aangeboden, terwijl reparatie een betere oplossing kan zijn als bijvoorbeeld slechts één accucel of één module defect is. Het omgekeerde kan natuurlijk ook.”

De levensduur van accu’s gaat niet alleen over de onvermijdelijke accudegradatie. De kwaliteit van het Battery Management System (BMS) is net zo belangrijk, met daarin meerdere fout- en slijtagegevoelige componenten, zoals relais, computers, bedrading, warmtemanagement en behuizing van het pakket. “Daarin kan ook van alles fout gaan”, aldus Florijn.

We zijn er nog niet

Volgens Marcel van Renselaar van batterijdiagnostiekfabrikant Aviloo zijn we er nog lang niet met betrekking tot accureparatie: “Het klopt dat er veel gaande is op dit gebied. Maar kennis vergaren kost tijd en moeite. Het stellen van de juiste diagnose vereist die kennis en die is bepaald nog niet overal geland.”

En dus kunnen we concluderen dat het stellen van de juiste diagnose ‘a hell of a job’ is.

En wat kost dat dan? Waar moet de consument op rekenen als je de accu laat repareren? De markt is nog volop in ontwikkeling en daardoor variëren de prijzen, maar een vuistregel is: een compleet nieuw accupakket kost circa €300 per kWh, een jong gebruikt pakket circa de helft daarvan en reparatie 25 procent ten opzichte van een nieuw accupakket.