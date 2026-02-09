Ga naar de inhoud
Accubouwer van Stellantis en Mercedes schrapt fabrieken in Italië en Duitsland

Het blijft bij Frankrijk

ACC Automotive Cells DS
Jan Lemkes

ACC, een Europese joint-venture voor de bouw van auto-accu’s, schrapt twee van de drie voor Europa geplande accufabrieken. Daarmee blijft alleen de Franse fabriek nog over.

ACC staat voor Automotive Cells Company, is een project van Stellantis, Mercedes-Benz en Saft, dat weer eigendom is van Total. Samen wilden de drie voorkomen dat alle EV-accu’s straks uit China komen. Daarom kwamen er grootse plannen voor de bouw van tenminste drie Europese gigafabrieken. Die moesten in Frankrijk, Duitsland en Italië verrijzen, niet geheel onverwacht gezien de afkomst van de drie betrokken bedrijven.

De toename van de vraag naar elektrische auto’s valt echter tegen. Plannen voor de Italiaanse en Duitse fabrieken werden daardoor eerder al uitgesteld, maar nu is er volgens Reuters zelfs tijd voor afstel. De plannen voor de fabrieken bij Termoli in Italië en Kaiserslautern (leuke plaats!) in Duitsland zijn volgens ACC ‘definitief opgeborgen’.

In de oorspronkelijke plannen van ACC zouden de drie fabrieken uiteindelijk elk een capaciteit van zo’n 40 gWh per jaar moeten hebben, verdeeld over drie ‘blokken’ per fabriek. Nu spreekt Reuters van 13 en 15 gWh per ‘blok’ in Frankrijk.

