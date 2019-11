AC Schnitzer leeft zich uit op Toyota Supra

De nieuwe Toyota Supra is, net als zijn voorlopers, een gewild tune-object. Dat was natuurlijk ook al wel te verwachten. Nu is AC Schnitzer met de Japanse sportcoupé aan de slag gegaan.

Wie denkt aan de Toyota Supra, denkt waarschijnlijk al snel aan de meest wilde creaties van handige mannen met teveel geld. De nieuwste Toyota Supra moet die reputatie nog enigszins waarmaken, maar zo langzaam maar zeker wagen meer bekende namen zich aan de auto. AC Schnitzer, net over de grens in het Duitse Aachen gevestigd, is de volgende in een ongetwijfeld lange rij tuners. Ze voorzien de Supra van een aantal subtiele uiterlijke wijzigingen. Zo troont de Supra op 20-inch lichtmetaal, naar smaak is er te kiezen uit twee verschillende velgen uit AC Schnitzer's eigen verzameling. Een koolstofvezel splitter op de voorbumper en een stevige achterspoiler van hetzelfde materiaal springen verder in het oog. In het interieur kun je verder naar wens een hele reeks aluminium AC Schnitzer-onderdelen laten toevoegen, zoals andere schakelflippers en pedalen.

Geen echt 'over-the-top' opsmuk van de Duitse tuner dus en leuker is nog dat er ook aan de techniek van de Supra is gesleuteld. Volgens AC Schnitzer levert de 3,0-liter zes-in-lijn van BMW na hun behandeling 400 pk en komt het maximumkoppel uit op 600 Nm. Een toename van 60 pk en 100 Nm, dat moet je toch voelen als je de auto op z'n staart trapt. Een aangepast uitlaatsysteem moet er daarbij voor zorgen dat het geheel ook een wat minder standaard geluid maakt.

Om het verhaaltje af te maken, is de auto voorzien van een aangepaste ophanging. De Supra ligt nu wat lager, maar de rijhoogte is af te stellen om het allemaal nog wat naar eigen smaak aan te passen. Wat dit allemaal moet kosten, wordt nog niet gecommuniceerd. Maar voor het totaalplaatje zal de beurs goed gevuld moeten zijn. De Supra is er zonder de AC Schnitzer-behandeling pas vanaf ruim boven de € 80.000.