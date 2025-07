AC GT SuperSport: klassiek design en dik 1.000 pk sterke V8

Ben je uitgekeken op de zoveelste platter dan platte hypercar of extreem gevleugelde creatie van gevestigde merken als Ferrari, Lamborghini, Porsche of Koenigsegg? Overweeg jezelf dan eens te trakteren op een AC GT SuperSport. Die is ook beresterk, maar in elk ander opzicht totaal afwijkend.

AC Cars vuurt al enige tijd het ene na het andere nieuwe model op dat speciale hoekje van autoland af waarvan je je wellicht afvraagt hoe relevant het nu precies is. Dat iets niet relevant hoeft te zijn om wel ontzettend leuk te kunnen zijn, bewijst het bedrijf sinds kort weer met creaties als de AC GT Coupé en de AC GT Roadster. Daar komt nu een derde bij: de AC GT SuperSport.

De AC GT SuperSport is in elk opzicht uniek. Het is een tot wereldwijd 25 stuks gelimiteerde extra heftige variant van de AC GT Roadster. Onder de kap van de met aerodynamische extraatjes - waaronder een fikse achterspoiler - overladen pretmachine ligt een beestachtige V8. Die stampt namelijk 1.039 pk naar de achterwielen. Het automobiele speeltje voor de rijke rakkers in autoland heeft een grotere spoorbreedte dan de reguliere AC GT Roadster, is rondom voorzien van een bodykit en is bovenal vooral duur. De vanafprijs begint in de Verenigde Staten namelijk op omgerekend €470.000. En dat is exclusief lokale belastingen...