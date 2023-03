AC Cobra GT Roadster: oogt bekend, is gloednieuw

De AC Cobra is nu écht herboren! Nadat er tal van replica's van zijn verschenen en AC Cars zelf ook de oer-Cobra weer is gaan bouwen, is er nu voor het eerst een volledig nieuwe Cobra van het merk dat er ooit mee begon.

De AC Cobra is (in al zijn verschijningsvormen) één van de meest legendarische sportauto's aller tijden. Met zijn sprekende en zeer herkenbare uiterlijk en vaak behoorlijk stevige motoren staat de Cobra hoog op het lijstje bij veel autoliefhebbers. Het Britse AC Cars bracht de Cobra ruim 60 jaar geleden op de markt en bouwde 'm zelf vervolgens nog geen tien jaar, maar mede dankzij het Amerikaanse Shelby bleef de Cobra toch lang nadat AC ermee gestopt was in productie. AC Cars werd ruim tien jaar geleden nieuw leven ingeblazen en nam ook de Cobra weer zelf in productie. Nu presenteert het voor het eerst in zijn geschiedenis een geheel nieuwe Cobra!

Zoals we eind vorig jaar al begrepen, is de nieuwe Cobra weliswaar direct als een Cobra te herkennen, maar is er veel veranderd. Zo is de reïncarnatie 11 cm langer dan de oude Cobra en is de wielbasis zelfs met 28,4 cm gegroeid. Hoewel de nieuwe Cobra dus wat minder grote overhangen heeft, is-ie qua proporties toch behoorlijk trouw gebleven aan het origineel. Ook zijn er weliswaar moderne uiterlijke details als ledlampen en forse lichtmetalen wielen, maar het leidt niet teveel af van de verder behoorlijk klassieke insteek van het ontwerp. De cockpit van de AC Cobra GT Roadster is ook een duidelijke mix van klassieke lijnen en een modern sausje. Moderne gemakken zoals elektrisch bedienbare ramen, navigatie en climate control zijn standaard aanwezig.

Waar de oer-Cobra ontwikkeld was met een V8 in gedachten en er vervolgens in het begin een zescilinder in werd gelepeld, krijgt deze gloednieuwe Cobra wel direct een V8 in zijn neus. Een maar liefst 663 pk en 780 Nm sterk exemplaar om precies te zijn. Die stuurt zijn krachten via een handgeschakelde zesbak of een tientraps automaat naar de achterwielen. Komt dat je enigszins bekend voor? Dat kan kloppen: de Cobra GT Roadster heeft de 5.0 Coyote-V8 die we kennen van de Ford Mustang in zijn neus en ook de transmissies komen zo goed als zeker bij Ford vandaan. De AC Cobra GT Roadster kan er in zo'n 3,5 seconden mee van 0 naar 100 km/h speren. Naar verluidt gaat de nieuwe AC Cobra in thuisland Verenigd Koninkrijk omgerekend zo'n € 321.000 kosten. In april is de volledig onthulling en kunnen we je dus meer vertellen.