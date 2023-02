Abt XNH: de Duitse tuner waagt zich aan een camper

Abt bestaat ruim 125 jaar en campers op basis van Volkswagens Transporter zijn er ook al decennialang. Toch plakt de Duitse tuner nu pas voor het eerst zijn badge op een vakantievoertuig. Het resultaat is de nieuwe Abt XNH, waarbij XNH staat voor 'Explore New Horizons'. Opvallend: de basis wordt níét gevormd door een Volkswagen California.

Voor het eerst waagt Abt zich aan een camper en het resultaat is de Abt XNH: een camper met vijf zitplaatsen, vier slaapplekken en een door de Duitse tuner aangepakt exterieur. Laatstgenoemde biedt de tuner voldoende aanleiding om zijn naam erop te plakken, want met de rest van het voertuig heeft die eigenlijk niks te maken. Motorisch liet Abt de bus ongemoeid (er ligt een 150 pk sterke 2-liter TDI in) en ook de camperconversie wordt door een andere partij uitgevoerd. Wat daarbij opvalt: de Abt XNH is níét gebaseerd op een Volkswagen California, maar op een reguliere (verlengde) Transporter 6.1.

Die wordt vervolgens voorzien van een camperconversie-kit van Vaning GmbH, een eveneens Duits bedrijf dat in dergelijke pakketten is gespecialiseerd. Nog opvallender: uiteindelijk wordt het geheel in elkaar geschroefd door Volkswagen Group Services GmbH, wat weer een andere tak van Volkswagen is dan de afdeling die de California bouwt. Die komt namelijk 'gewoon' bij Volkswagen Bedrijfswagens vandaan. We hebben hier dus te maken met een Volkswagen Transporter 6.1, door Volkswagen omgebouwd met een kit van Vaning, uitgedost met labels en een exterieurpakket van Abt.

Twee keukentjes

Dat laatste bestaat uit side-skirts, andere bumpers, voor de XNH unieke 18-inch wielen en een stickerpakket. Hoe dat er in het echt uitziet is voor het eerst te zien op reis- en vrijetijdsbeurs 'F.re.e' in München, dat plaatsvindt van 22 tot en met 26 februari. Daar beleeft de XNH zijn debuut en kun je het interieur ervan binnenstebuiten keren. Dat zit vol slimmigheden en herbergt dus onder meer vier slaapplaatsen, maar ook twee keukens: een uitschuifbare met een gaspit achter de achterklep en eentje met inductiepitten in het interieur.

Volkswagen begint met de productie van de Abt-camper in mei, de prijzen zijn nog niet bekend. Er worden er in totaal 500 van gebouwd.