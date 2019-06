Abt vergrijpt zich aan Lamborghini Urus

Abt presenteert namelijk een aangepaste Lamborghini Urus. De aanpassingen van de Duitse huistuner vonden onderhuids plaats. De al niet misselijk V8-biturbo is in originele staat goed voor een vermogen van 650 pk met een maximum koppel van 850 Nm. Door Abts aanpassingen is het blok nu goed voor 710 pk vermogen en 910 Nm koppel. Met die 60 extra pk sprint de Urus nu binnen 3,4 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h. Zijn originele opgave is 3,6 seconden voor hetzelfde kunstje.

Waar we normaliter ook op een uitgedost exterieur kunnen rekenen, stelt Abt zich deze keer bescheidener op. Aan de buitenkant treffen we namelijk geen enkele aanpassing. Foto’s van het interieur ontbreken, dus waarschijnlijk stak de tuner daar ook geen manuren in. Nu heeft de Urus dit allemaal ‘gelukkig’ niet nodig. Het ontwerp zelf straalt natuurlijk al uit waarvoor hij gemaakt is.