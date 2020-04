Aantal verkeersdoden neemt iets af

Het aantal verkeersdoden is in 2019 iets gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Hoewel dat positief nieuws is, is er op basis van nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook een negatieve trend waar te nemen. Het aantal twintigers en dertigers dat in het verkeer is omgekomen, nam vorig jaar echter behoorlijk toe.

Vorig jaar zijn in Nederland 661 mensen omgekomen tijdens een verkeersongeval. Dat aantal ligt gelukkig lager dan het aantal verkeersdoden in 2018, in dat jaar vielen 17 verkeersdoden meer te betreuren. De procentuele daling ligt daarmee op 2,5 procent. Dan het slechte nieuws: in de leeftijdscategorie 20-40 jaar kwamen 183 personen tijdens een verkeersongeval om het leven. Een procentuele toename van 24 procent. Een jaar eerder lag dit aantal nog op 147 personen. De meeste verkeersslachtoffers waren inzittenden van een personenauto (237); 168 bestuurders en 69 passagiers. Daarnaast overleden onder andere 203 fietsers, 52 motorrijders, 49 voetgangers, 42 bestuurders van een scootmobiel en 42 brom- en snorfietsers. De helft van het totaal aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Dit aantal nam vorig jaar af van 350 dodelijke slachtoffers in 2018 naar 324 vorig jaar.

Het aantal dodelijke slachtoffers binnen de leeftijdscategorie 20-40 jaar dat in een personenauto zat, is toegenomen. In 2018 ging het om 80 verkeersdoden, vorig jaar om 93. Ook kwamen er meer motorrijders (van 24 naar 32) en bromfietsers (van 3 naar 11) van tussen de twintig en veertig om het leven. Ook voor andere leeftijdsgroepen geldt dat er meer verkeersdoden vielen met deze voertuigen. Een verklaring voor de toename heeft het CBS niet.

Een derde fietsdoden had e-bike

Ondanks de toename in het aantal twintigers en dertigers dat om het leven komt in het verkeer, is ongeveer de helft van de verkeersdoden nog steeds boven de zestig. Mensen in die leeftijdsgroep komen relatief vaak om het leven bij een fietsongeval. Het aantal dodelijke slachtoffers in deze leeftijdscategorie nam wel af van 350 in 2018 naar 324 in 2019. Een jaar eerder nam dit aantal juist met 62 toe.

Het totale aantal fietsers dat om het leven kwam nam in 2019 wel af van 228 naar 203. Opvallend is wel dat een derde van de fietsdoden (65) een e-bike bestuurde. In 2018 overleden er 57 mensen die op een e-bike reden.

Het aantal verkeersdoden van tussen de veertig en zestig daalde van 126 in 2018 naar 105 in 2019. De afname komt vooral doordat er minder fietsers in deze leeftijdscategorie om het leven komen. Het aantal fietsdoden van tussen de veertig en zestig nam met bijna de helft af, van 46 naar 24.

Noord-Brabant

De meeste verkeersongelukken met een dodelijk afloop vonden plaats in de provincie Noord-Brabant. In 2019 kwamen daar 142 mensen om het leven. Dat zijn er acht minder dan een jaar eerder. In Gelderland en Noord-Holland vielen het afgelopen jaar 87 verkeersdoden. In Zuid-Holland nam het aantal slachtoffers af van 100 naar 85. De minste slachtoffers vielen in Flevoland, Groningen en Zeeland.

In 2018 nam het aantal verkeersdoden onder mannen sterk toe, van 453 naar 485. Afgelopen jaar is dit aantal weer iets afgenomen. Wel kwamen er nog steeds veel meer mannen dan vrouwen om het leven. In 2019 overleden 465 mannen in het verkeer. 196 slachtoffers waren vrouwen.