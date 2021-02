Aantal leaseauto's groeit minder snel

Dat komt volgens de vereniging omdat er vanwege de pandemie en de bijbehorende maatregelen bijvoorbeeld minder zakelijke kilometers werden gemaakt en de zakelijke leasevloot krimpt. Het aantal zakelijke personenauto's daalde met ruim 2 procent naar 724.800. In eerdere jaren was nog sprake van een forse groei in het aantal zakelijke leaseauto's. In september werd al duidelijk dat de vraag naar zakelijke leaseauto's stevig terugliep. Toen ging het nog om een krimp van 1,4 procent.

Het aantal bedrijfsauto's en private leaseauto's nam wel toe. In 2020 groeide het leasewagenpark met 1,5 procent tot 1,1 miljoen voertuigen. Private lease groeide met 14 procent naar ruim 214.000 auto's. Volgens de VNA heeft de pandemie gezorgd voor een veranderd vervoersgedrag, van openbaar naar individueel vervoer. Dat gebeurt volgens de vereniging ook steeds vaker elektrisch. In 2020 was ruim een op de vier nieuw geregistreerde personenauto's, zowel voor zakelijke als particuliere lease, elektrisch. In 2019 was dat nog een of de 5,5. Eerder dit jaar zocht AutoWeek uit welke private leaseauto's het meest werden gezocht in onze Private Lease Vergelijker. Daar rolde deze top 10 uit.

Ook bestelauto's doen het beter, aldus de VNA. Dat aantal groeide het afgelopen jaar met bijna 3 procent naar 206.000. Volgens de vereniging is daarmee nu een op de vijf bestelwagens geleased. De vereniging verwacht dat dit aandeel de komende jaren zal toenemen, omdat bestelauto's een steeds belangrijkere rol zullen spelen in transport door de toename in online winkelen.