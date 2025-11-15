Ga naar de inhoud
Aantal exemplaren van de Citroën DS en ID in Nederland neemt af, maar zo veel zijn er nog steeds

Snoek vaak terug naar geboortegrond

Citroen DS

Het aantal Citroëns DS en ID in ons land neemt gestaag af. De afname komt onder meer doordat er meer auto’s worden geëxporteerd dan geïmporteerd.

De Citroën DS was in ons land al een gewaardeerde klassieker toen het model nog in productie was. Kort nadat de productie stopte, werd er al een club voor opgericht. In de jaren daarna heeft ons land zich ontwikkeld tot een centrum van DS-liefde. Nederlandse liefhebbers haalden DS'en bij bosjes uit het moederland Frankrijk. Dat ging zo ver dat op een zeker moment de DS'en in Frankrijk bijkans op waren, zodat de Franse liefhebbers ze weer uit Nederland importeerden. Die beweging is de laatste jaren sterker geworden. Onze cijfervrienden van Vinacles hebben opgezocht hoeveel van deze auto's er nog zijn. Daarbij hebben ze de Citroën DS en ID in alle carrosserievarianten geteld. Daarbij blijkt dat het totaal aantal in ons land vanaf 2016 met 1.107 stuks is gedaald. Ja, er worden nog altijd DS'en en ID's geïmporteerd, maar daar staat een aanmerkelijk hogere export tegenover.

Grootste verrassing is Libië, daar gingen er 18 naartoe

Bij de landen waar we DS'en vandaan halen, staat nog altijd Frankrijk bovenaan, met België als goede tweede. Maar ook Spanje, Italië en Duitsland leveren af en toe een DS/ID op. Opmerkelijk zijn de landen waar de Citroëns uit Nederland naartoe gaan. Bij de exportlanden zien we vooral Duitsland en België, maar ook naar Groot-Brittannië. En ook naar Roemenië, Tsjechië en Polen zijn de afgelopen jaren DS/ID's verkocht. De grootste verrassing is Libië, daar zijn in 2022 achttien exemplaren naar geëxporteerd.

JaarTotaal in NederlandImportExport
20165.8853670
20175.73820119
20185.58821119
20195.46730107
20205.3633282
20215.0493048
20224.92639102
20234.8543557
20244.7783456

Bron: Vinacles

Citroën ID

