De Citroën DS was in ons land al een gewaardeerde klassieker toen het model nog in productie was. Kort nadat de productie stopte, werd er al een club voor opgericht. In de jaren daarna heeft ons land zich ontwikkeld tot een centrum van DS-liefde. Nederlandse liefhebbers haalden DS'en bij bosjes uit het moederland Frankrijk. Dat ging zo ver dat op een zeker moment de DS'en in Frankrijk bijkans op waren, zodat de Franse liefhebbers ze weer uit Nederland importeerden. Die beweging is de laatste jaren sterker geworden. Onze cijfervrienden van Vinacles hebben opgezocht hoeveel van deze auto's er nog zijn. Daarbij hebben ze de Citroën DS en ID in alle carrosserievarianten geteld. Daarbij blijkt dat het totaal aantal in ons land vanaf 2016 met 1.107 stuks is gedaald. Ja, er worden nog altijd DS'en en ID's geïmporteerd, maar daar staat een aanmerkelijk hogere export tegenover.

Grootste verrassing is Libië, daar gingen er 18 naartoe

Bij de landen waar we DS'en vandaan halen, staat nog altijd Frankrijk bovenaan, met België als goede tweede. Maar ook Spanje, Italië en Duitsland leveren af en toe een DS/ID op. Opmerkelijk zijn de landen waar de Citroëns uit Nederland naartoe gaan. Bij de exportlanden zien we vooral Duitsland en België, maar ook naar Groot-Brittannië. En ook naar Roemenië, Tsjechië en Polen zijn de afgelopen jaren DS/ID's verkocht. De grootste verrassing is Libië, daar zijn in 2022 achttien exemplaren naar geëxporteerd.

Jaar Totaal in Nederland Import Export 2016 5.885 36 70 2017 5.738 20 119 2018 5.588 21 119 2019 5.467 30 107 2020 5.363 32 82 2021 5.049 30 48 2022 4.926 39 102 2023 4.854 35 57 2024 4.778 34 56