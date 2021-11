Aantal (deels) elektrische deelauto's verdubbeld

Het aantal (deels) elektrische deelauto's is in een jaar tijd verdubbeld, van dik 5.000 in maart 2020 naar 11.500 in maart dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV).

Zo'n 13 procent van de Nederlandse deelauto's is volledig elektrisch of een plug-in hybride, terwijl van de gewone auto's in Nederland slechts zo'n 3 procent elektrisch is. Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur) spreekt van goed nieuws. Volgens de bewindsman 'is autodelen voor veel mensen ook een betaalbaar alternatief voor een eigen auto of tweede auto. En als dat elektrisch is, worden de voordelen alleen maar groter.'

Toch is het nieuws niet uitsluitend positief. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het achterblijven van het aantal laadpalen bij standplaatsen van deelauto's remmend kan werken op de groei. "Het realiseren van laadinfrastructuur in de openbare ruimte kost tijd, en vraagt daarom extra planning van aanbieders van deelauto’s in Nederland", aldus CROW-KpVV. Er is dus werk aan de winkel om de stijgende lijn door te kunnen zetten.

Het aantal deelauto's neemt overigens in zijn algemeenheid toe. Dit voorjaar waren er bijna 90.000 deelauto's op de weg in Nederland, ruim 13.000 meer dan het jaar ervoor. Die groei gaat vooralsnog steeds sneller, meldt CROW-KpVV.