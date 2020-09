Aantal campers in vijf jaar tijd verdubbeld

Het aantal campers in Nederland is de afgelopen vijf jaar met bijna 49 procent toegenomen tot 138.500 stuks. Dat betekent dat er sinds 2015 in ons land 45.500 campers bijgekomen zijn, zo melden BOVAG en dataprovider RDC maandag.

De kampeerwagens waren vooral in de provincie Utrecht, Friesland, Overijssel en Zuid-Holland in trek. In Utrecht nam het aantal campers met 55 procent toe, in Zuid-Holland met 51 procent. In Friesland steeg het aantal tot zo'n negenduizend stuks, waarmee een op de twintig meerpersoonshuishoudens in die provincie nu een kampeerwagen heeft.

Dankzij de populariteit van campers telt Nederland op dit moment 558.000 caravans en kampeerwagens, terwijl dat er begin 2015 nog zo'n 548.000 waren. Zodoende heeft een op negen huishoudens inmiddels een camper of caravan in bezit.

Het percentage huishoudens dat een caravan of kampeerwagen op de oprit heeft, is het grootst in Noord- en Oost-Nederland. Drenthe is met een percentage van 18,9 procent de koploper. De grootste absolute aantallen zijn te vinden in Zuid- en Noord-Brabant.