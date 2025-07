Aantal brommobielen in Nederland enorm hard gegroeid

Het aantal brommobielen in Nederland is in vijf jaar tijd met maar liefst bijna 40 procent gegroeid. Dat komt logischerwijs vooral door brommobielen die eigenlijk helemaal niet brommen.

Er zijn in Nederland nu 23.666 brommobielen, in de volksmond ook wel 45 km-autootjes genoemd. Dat zijn er dik 38 procent meer dan vijf jaar geleden, zo becijfert MicroMobiel.nl aan de hand van CBS-gegevens. Traditioneel gezien hebben we het dan over micro-auto's zoals die van Canta, Aixam en Ligier, maar tegenwoordig staan vooral elektrische kleintjes in deze categorie in de belangstelling. Die hebben een sleutelrol gespeeld in de enorme groei.

Kleine EV'tjes zoals de Opel Rocks Electric en de Citroën Ami, maar ook de nog wat eenvoudigere Birò, zijn in de afgelopen jaren aardig aan de man gebracht. Of aan de Gooise puber, net hoe je het bekijkt. Volgens MicroMobiel.nl is dat laatste geen vooroordeel: vooral in de gemeentes Laren en Blaricum is de brommobiel ongekend populair.

Laren spant de kroon, met 5,1 brommobielen per 1.000 inwoners, gevolgd door Blaricum (4,4 per 1.000). Ook in Amsterdam (3,4 per 1.000) zijn er relatief veel, al steken Texel (3,8), Schiermonnikoog (4) en Terschelling (4,3) daar opvallend genoeg nog bovenuit. Op de Waddeneilanden zijn brommobielen dus ook duidelijk erg populair en daar kun je je iets bij voorstellen. De afstanden zijn er relatief kort en echt snel hoeft het nooit te gaan.