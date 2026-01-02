Ga naar de inhoud
Aantal autodiefstallen in 2025 met bijna een kwart gestegen

Een stijging van 24,5 procent

4
Toyota RAV4 PHEV

In 2025 zijn er 7.430 auto’s gestolen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2024. Toen werden er namelijk ‘maar’ 5.969 auto’s buitgemaakt.

Vooral in de eerste negen maanden van 2025 zijn er veel meer auto’s gestolen dan in het jaar daarvoor, blijkt uit de cijfers van de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). In de maanden oktober, november en december werden er dan weer minder auto’s gestolen dan in diezelfde periode in 2024. 

Nog altijd is de Toyota RAV4 de populairste auto binnen de dievengilde. Sinds een aantal software-aanpassingen van begin dit jaar zijn de RAV4’s volgens Toyota minder diefstalgevoelig, maar dat zien we helaas nog niet terug in de cijfers. In 2025 zijn er 403 stuks van dit model buitgemaakt, het jaar daarvoor werden er 376 RAV4’s gestolen. De tweede en derde plek zijn voor de Volkswagen Golf en de Volkswagen Polo. Van die auto’s werden er afgelopen jaar respectievelijk 347 en 283 exemplaren gejat. In totaal zijn er 1.102 Toyota’s en 1.008 Volkswagens gestolen.

Het stelen van auto’s gebeurde het meest in Eindhoven. In de Noord-Brabantse gemeente zijn vorig jaar 710 auto’s gestolen. In Amsterdam gaat het om 503 auto’s en in Den Haag zijn er 457 auto’s ontvreemd.

Top 10 meest gestolen auto's van 2025

MerkModelAantal 
Toyota RAV4403
Volkswagen Golf347
Volkswagen Polo283
Mercedes-Benz A-klasse184
Kia Sportage177
ToyotaC-HR161
Fiat500160
Toyota Yaris Cross102
ToyotaCorolla Cross94
Toyota Aygo93
