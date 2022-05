Aantal auto-inbraken dit jaar fors gestegen

Het aantal auto-inbraken ligt in de eerste vier maanden van 2022 een stuk hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat laten politiecijfers zien. Volgens het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is het wegvallen van de coronamaatregelen één van de redenen dat criminelen veel meer in auto's hebben ingebroken.

De politie registreerde in de eerste vier maanden van dit jaar bijna 14.000 auto-inbraken. Ten opzichte van de eerste vier maanden van 2021 is dat een toename van 41 procent. Volgens André Bouwman van het LIV werden criminelen in 2021 gedwarsboomd door maatregelen als de avondklok, omdat ze het liefst na zonsondergang 'werken', en de vele grenscontroles in Europa. Daarnaast waren mensen tijdens lockdowns minder onderweg, werden er minder schades gereden en was er als gevolg daarvan ook minder vraag naar gestolen auto-onderdelen. Dit jaar is het juist weer drukker op de weg. Bouwman vermoedt dat die toegenomen drukte samen met de huidige materiaaltekorten ervoor zorgt dat er ook weer meer vraag is naar de gestolen spullen van autokrakers.

Voor de uitbraak van het coronavirus was ook al een daling zichtbaar in het aantal autokraken, maar nu zien criminelen kennelijk weer vaker kansen. Bouwman ziet wel dat er steeds minder wordt ingebroken in auto's om waardevolle spullen te stelen, zoals een dure zonnebril. Het is criminelen voornamelijk te doen om de auto-onderdelen. Dit jaar zijn er bijvoorbeeld veel motorkappen van Peugeots gestolen in Rotterdam en omgeving.