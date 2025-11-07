Aandeelhouders Tesla keuren megabeloning Musk goed

Aandeelhouders van Tesla hebben de megabeloning voor topman Elon Musk goedgekeurd. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van de elektrische autofabrikant op het hoofdkantoor in Austin in de staat Texas stemde ruim 75 procent van de aanwezigen in met de beloning in aandelen met een waarde tot 1 biljoen dollar, oftewel 1000 miljard dollar. Het gaat waarschijnlijk om het grootste beloningsvoorstel voor een topbestuurder van een bedrijf ooit.

In de aanloop naar de vergadering kwam er steeds meer kritiek op de hoogte van de megabeloning. Beleggingsadviseurs ISS en Glass Lewis hadden aandeelhouders geadviseerd tegen het voorstel te stemmen. Een hoge functionaris van de staat New York heeft deze week gezegd dit te zullen doen.

Het Noorse staatsinvesteringsfonds was ook van plan tegen te stemmen. Het grootste staatsfonds ter wereld maakte zich zorgen over de grootte van het pakket en zei dat Tesla te weinig doet om de risico's rond de grote afhankelijkheid van Musk te verminderen.

Tesla-voorzitter Robyn Denholm heeft echter gewaarschuwd dat Musk het bedrijf kan verlaten als aandeelhouders de plannen niet goedkeuren.

De verkopen van Tesla hebben geleden onder de activiteiten van Musk buiten de autofabrikant. Eerder dit jaar was hij adviseur voor de Amerikaanse president Donald Trump, wat tot ophef leidde over onder meer de grote bezuinigingen bij de overheid. Ook kreeg Musk kritiek op de steun die hij heeft geuit aan de Duitse radicaalrechtse partij AfD. Daarnaast kampt Tesla met concurrentie van goedkopere Chinese auto's.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de megabeloning. De beurswaarde van Tesla moet stijgen tot 8,5 biljoen dollar om het volledige bedrag te krijgen. De beurswaarde is nu ongeveer 1,5 biljoen dollar. Ook moet Tesla ambitieuze verkoopdoelen voor robotaxi's en AI-robots halen.