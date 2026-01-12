Ga naar de inhoud
Aandeel Kia Niro EV meer dan gehalveerd door komst EV3

Bijna alle daling komt van EV

1
Kia EV3 Kia Niro samen
Jan Lemkes

Het succes van de Kia EV3 gaat wel degelijk ten koste van de Kia Niro EV, blijkt uit de cijfers. Toch doet ook de Niro het niet slecht en is een deel van de nieuwe Niro's nog altijd elektrisch.

De Kia EV3 leek lange tijd de populairste auto van Nederland te worden. Als dat was gelukt had Kia het kunstje van 2021 gehaald, want toen was de grofweg even grote Kia Niro de publiekslieveling van Nederland. Het verschil: de EV3 is altijd alleen elektrisch, terwijl de Niro zowel (overwegend particuliere) hybridekopers als (zakelijke) elektrische rijders verleidt. Des te knapper dus dat de EV3 soortgelijke aantallen haalt, want voor zowel de Niro in 2021 als de EV3 in 2025 hebben we het over krap 11.000 auto’s.

Het is dus wel duidelijk dat ook de EV3 in een behoefte voorziet, maar tegelijkertijd zou dat weleens deels de behoefte kunnen zijn waar ook de Niro al een oplossing voor was. De auto’s zijn immers grofweg even groot en even duur, met een vanafprijs van €38.995 voor de Niro EV (64,3 kWh, 460 km bereik) en € 36.995 voor de EV3 (58,3 kWh, 436 km bereik). De grote vraag is dus of de Niro EV nog bestaansrecht heeft nu de EV3 er is, en daarvoor kijken we nog eens goed naar de cijfers.

Dat de EV3 het in zijn eerste volle jaar beter deed dan de Niro, was natuurlijk al bekend. De elektrische Kia EV3 staat immers op de tweede plek in de verkoopranglijsten van 2025 (na de Skoda Elroq), terwijl de Niro juist van die tweede naar de zevende plek zakt. In harde aantallen gingen er in 2025 10.970 EV3’s over de toonbank en nog altijd 6.280 Niro’s. Vorig jaar vond de Niro nog 10.951 Nederlandse kopers, dus de daling is al duidelijk.

De Niro links, de EV3 rechts.

Daling vooral vanwege EV

Kijken we naar de Niro-verkopen per aandrijfvorm, dan blijken de verwachtingen aardig te kloppen met de werkelijkheid. Hoewel alle aandrijflijnen in verkopen daalden, komt het gros van de daling voor rekening van de elektrische Niro. In 2025 werden er 4.123 minder Niro EV’s verkocht, terwijl het totaal aantal verkochte Niro’s met 4.638 daalde.

Kia Niro verkoopcijfers
Jaar20242025Verschil
HEV5.0074.610- 397
PHEV520402- 118
EV5.4031.280- 4.123
Totaal10.9306.292- 4.638

Verhoudingen hybride/elektrisch

Dit alles doet natuurlijk ook wat voor de verkoopmix van de Niro. In 2024 was nog bijna de helft van de Niro’s volledig elektrisch, in 2025 was dat nog maar 20,3 procent.

Kia Niro verhoudingen
Jaar20242025
HEV45,81%73,27%
PHEV4,76%6,39%
EV49,43%20,34%

Kia Nederland schrikt naar eigen zeggen overigens niet van deze cijfers. De importeur noemt de verkoopdaling van de Niro EV in het licht van de komst van de EV3 'meer dan logisch' en constateert bovendien dat nog altijd een aanzienlijk deel van de Niro's volledig elektrisch is. Dat aandeel is, aldus de importeur, 'in lijn met onze verwachtingen'.

Kia Niro Kia EV3 Elektrische Auto

