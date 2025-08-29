In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Deze Nissan Silvia uit 1987 bevindt zich in een select gezelschap met zijn soortgenoten. Erg tof dus dat hij er nog is, al hangt zijn bestaan mogelijk aan een zijden draadje.

Volgens onze gegevens zijn er nog geen zestig Nissans Silvia in ons land met een geldige apk. Deze S12-generatie is onder de Silvia's ondanks de leeftijd sterk vertegenwoordigd. Uit bouwjaar 1987 zijn er echter nog slechts twee origineel Nederlandse over en daar is dit door AutoWeek-forumlid L Adriaansen gekiekte exemplaar er eentje van. Een opvallende verschijning in het huidige straatbeeld, maar destijds was het dat ook al. Met zijn witte kleurtje en typische ontwerp voor die tijd is dit een bijzonder duidelijke vertegenwoordiger van de jaren 80. Leuk om er weer eens eentje te zien.

Helaas is er ook minder positief nieuws. De Silvia heeft duidelijk betere tijden gekend. Rondom spotten we randjes roest of loslatende lak. 'Ruw' is wellicht het beste woord om deze Japanse coupé te omschrijven. Bovendien staat de auto op grijs kenteken, dat is ooit ongetwijfeld gedaan uit kostenoverwegingen. Het totaalplaatje straalt dus ook vooral zuinigheid uit, al willen we de eigenaar ook weer niet te veel in een kwaad daglicht zetten. Je bent immers hoe dan ook een autoliefhebber als je zo'n Silvia rijdt in 2025 en de huidige eigenaar is alweer ruim dertien jaar trouw aan de Nissan.

Dikke kans dus dat het technisch nog wel goed zit. Dat is sowieso niet zo'n groot zorgenpunt bij zo'n Silvia. Als je sportief én betrouwbaar wilde rijden, was dit een goede keuze indertijd. Deze heeft overigens wel de kleinste motor in zijn neus, een 1.8, maar wel eentje met een turbo erop. Met 135 pk vermogen was dat zeker in 1987 echt al een lekker pittig blok. 0 naar 100 km/h in nog geen 10 seconden en een topsnelheid van 200 km/h, ook nu is dat gewoon ruim voldoende. We zijn benieuwd hoe er nog met deze Silvia gereden wordt en of er nog plannen zijn om 'm een keertje een uiterlijke opfrisser te geven.