Nieuwe grote elektrische Jeep voor Europa

Wie enkele jaren geleden had gezegd dat Jeep volledig elektrische auto's zou verkopen, zou door het Mopar-gilde ongetwijfeld voor gek zijn verklaard. Anno 2023 is het idee van een elektrisch model met Jeep-badges helemaal niet zo vreemd meer. Sterker nog, Jeep verkoopt in de vorm van de Avenger al een compacte elektrische cross-over. Het blijft alleen niet bij die ene EV. In september vorig jaar kondigde Jeep de komst van een viertal nieuwe EV's aan. De Avenger was er daar een van en dus blijven er nog drie over. Van een van die drie nieuwkomers kunnen we je vandaag meer laten zien.

In de database van het Europese patentbureau heeft AutoWeek namelijk patenttekeningen gevonden van de volledig elektrische Wagoneer S die Jeep vorig jaar liet zien. De Jeep Wagoneer S lijkt een elektrische SUV te worden die Jeep wat naamgeving betreft aan de Wagoneer-familie hangt, maar die toch echt een aanzienlijke maat kleiner wordt dan de 5,45 meter lange Wagoneer en Grand Wagoneer en de zelfs 5,76 meter lange Wagoneer L en Grand Wagoneer L. Sterker nog, de elektrische Wagoneer S is waarschijnlijk zelfs iets kleiner dan de 4,92 meter grote Grand Cherokee (en dus ook dan de 5,2 meter lange Grand Cherokee L).

De elektrische Jeep Wagoneer S deelt geen boutje, moertje of schroefje met zijn genoemde grotere broers. De auto komt namelijk op een versie van een van de speciaal voor EV's bestemde STLA-platformen te staan. De overigens al zeer productierijp ogende Wagoneer S die Jeep vorig jaar liet zien, heeft een 600 pk sterke aandrijflijn en is in staat daarmee in zo'n 3,5 tellen naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) te sprinten. Interessanter is het elektrische bereik van ruim 640 kilometer dat Jeep opgeeft.

Wat heeft Jeep op EV-vlak nog meer in het vat zitten? Onder meer de Recon, een flinke ruig ogende SUV, die net als de Wagoneer S ook naar Europa komt. Het laatste nog onbekende elektrische model dat Jeep tot en met 2025 onthult, is waarschijnlijk een elektrische Wrangler of een equivalent daarvan.