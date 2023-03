86 procent van nieuwe bestelbussen heeft dieselmotor

Ruim 85 procent van alle in 2022 in de Europese Unie geleverde nieuwe lichte bedrijfswagens had een dieselmotor onder de kap. Dat blijkt uit cijfers die European Automobile Manufacturers Association (ACEA) heeft vrijgegeven.

Van alle vorig jaar in de Europese Unie geleverde bedrijfswagens had 86 procent een dieselmotor. Een enorm aandeel natuurlijk, maar ook in bedrijfswagenland lijkt de dieselmotor enigszins aan terrein te verliezen. Het aandeel lichte bedrijfswagens met een zelfontbrander lag in 2022 namelijk ruim 4 procentpunten lager dan in 2021.

Waar de resterende 14 procent van de in 2022 in de EU geleverde lichte bedrijfswagens door werd aangedreven? 5 procent door een benzinemotor (+1,2 procentpunt), 5,3 procent door een hybride aandrijflijn en 5,3 procent door een elektrische of plug-in hybride aandrijflijn. De resterende 1,2 procent werd dankzij 'alternatieve brandstoffen' in beweging gezet. Geëlektrificeerde bedrijfswagens winnen aan terrein. In 2021 had nog 3 procent van alle in de EU geleverde nieuwe lichte bedrijfswagens een elektrische of plug-in hybride aandrijflijn en slechts 1,7 procent door een elektrische. De verkoop van elektrische of plug-in hybride bedrijfswagens nam ten opzichte van 2021 dan ook toe met 42,5 procent, al blijft het aandeel dus nog klein.

In Nederland zijn in 2022 volgens ACEA 4.740 nieuwe elektrische of anderszins oplaadbare lichte bedrijfswagens geleverd, maar liefst een dikke 47 procent meer dan in 2021. 297 stuks hadden een reguliere hybride aandrijflijn (-37,2 procent) en 1.083 stuks (+7,4 procent) een benzinemotor. Nog altijd hadden 52.191 van de vorig jaar in ons land geleverde lichte bedrijfswagens een dieselmotor onder de kap, maar dat waren er wel bijna 17 procent minder dan in 2021.