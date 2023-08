86 jaar oude Mercedes-Benz is ster van Pebble Beach

Een even stokoude als exclusieve Mercedes-Benz is gekroond tot het allerbeste dat het Pebble Beach Concours d'Elegance dit jaar te bieden had. Een Mercedes-Benz 540 K Special Roadster uit 1937 ging dit weekend met de titel 'Best of Show' naar huis.

In de rijke geschiedenis van Mercedes-Benz zijn behoorlijk wat spraakmakende modellen te vinden, waaronder de gevleugelde 300 SL en auto's als de Pagode en de vele AMG-knallers. Ook vooroorlogse modellen van Mercedes-Benz weten om diverse redenen de aandacht te trekken. Denk aan de SSK, maar ook zeker aan de doorontwikkeling daarvan: de 500 K en 540 K. Een Mercedes-Benz 540 K Special Roadster uit 1937 is tijdens het Pebble Beach Concours d'Elegance bekroond tot 'Best of Show'.

Het Pebble Beach Concours d'Elegance werd in 1950 voor het eerst gehouden en sinds dat jaar heeft tien keer een Mercedes-Benz de Best of Show-titel binnen weten te slepen. Meer dan elk ander merk.

De door de jury bejubelde Benz werd in mei 1937 besteld voor Mohammed Zahir Shah, destijds de koning van Afghanistan. De in september van datzelfde jaar geleverde 540 K Special Roadster heeft een in Sindelfingen door Mercedes' eigen coachbuilders vervaardigde carrosserie. De huidige eigenaar van de winnende klassieke Benz kocht zijn museumstuk vorig jaar voor omgerekend bijna €9,1 miljoen. Het huidige baasje heeft de 540 K Special Roadster door RM Auto Restauration en het Mercedes-Benz Classic Center grondig laten restaureren.

Mercedes' Untertürkheim-fabriek produceerde tussen 1934 en 1939 in totaal 760 chassis voor de 500 K en 540 K. Daarvan hadden er 354 een 5.0 acht-in-lijn en 406 stuks een achtcilinder met een slagvolume van 5,4 liter. Mercedes leverde negen carrosserievarianten waarvan de koetswerken in Sindelfingen werden gebouwd. In totaal zijn er zo'n 60 Roadsters geproduceerd.