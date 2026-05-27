Van alle nieuwe auto's die in april in de Europese Unie zijn geregistreerd, had maar liefst 80 procent een verbrandingsmotor. Dat klinkt alsof de EV in de verkoopstatistieken nog geen deuk in een pakje boter slaat, maar niets is minder waar.

In de Europese Unie zijn in april ruim 972.000 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat waren er 5,1 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Het brengt het totaal aantal nieuwe personenauto's dat in de eerste vier maanden in de EU is geregistreerd op 3.794.280 stuks. Dat zijn er 4,2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar in de Europese Unie zijn geregistreerd. Eerder bleek al dat de automarkt in Nederland juist een dip van ruim vier procent liet zien.

Van alle in april geregistreerde nieuwe personenauto's in de EU had 38,2 procent een hybride of mild-hybride aandrijflijn. In april vorig jaar lag dat aandeel nog op 35,3 procent. Drie jaar geleden had nog (net) niet een kwart van alle nieuwe auto's een hybride of mild-hybride aandrijflijn. Auto's met een benzinemotor zonder enige vorm van elektrische ondersteuning schopten het in april tot een marktaandeel van 22,5 procent. In april vorig jaar was dat aandeel met 28,6 procent aanzienlijk groter. In april 2023 waren traditionele benzineauto's nog goed voor een aandeel van maar liefst 38,2 procent. Dat de conventionele benzineauto terrein verliest, is iets dat al jaren aan de gang is.

Plug-in hybrides waren in april goed voor een aandeel van 9,6 procent in de registraties. In april vorig jaar waren stekkerhybrides goed voor een marktaandeel van 7,9 procent. Drie jaar geleden was het aandeel van plug-ins met 7,4 procent vergelijkbaar met vorig jaar. Dan de dieselauto. Daar gaat het al jaren niet zo best mee. Afgelopen maand waren dieselauto's goed voor een marktaandeel van 7,7 procent. In april vorig jaar had nog bijna 10 procent van alle nieuwe auto's in de Europese Unie een dieselmotor. In april 2023 lag dat aandeel zelfs nog op bijna 15 procent. Auto's met een niet nader gespecificeerde anderssoortige aandrijflijn (lpg, cng, waterstof) schopten het in april tot een aandeel van 2,3 procent.

De opmars van de elektrische auto

Al met al had van alle in april in de Europese Unie geregistreerde nieuwe auto's zo'n 80 procent een benzinemotor. Vier op de vijf dus. Elektrische auto's waren goed voor een aandeel van 19,7 procent. Een op de vijf dus. Om dat in perspectief te zetten: in april 2025 waren elektrische auto's goed voor een marktaandeel van 15,3 procent, terwijl EV's het in april 2023 nog tot een marktaandeel van 11,8 procent schopten. Met andere woorden: het duurt waarschijnlijk niet lang meer voordat pak 'm beet een kwart van alle nieuwe auto's die maandelijks in de EU wordt gekentekend een EV is.

Registratie nieuwe auto's in de Europese Unie naar type aandrijflijn - april 2026